Vous avez toujours eu envie de produire de la musique mais vous ne vous en sentez pas capable ? Vous êtes artiste, mais en manque d'inspiration ou avez peu de temps pour sortir un son qui correspond à vos envies ? Google peut vous aider avec MusicLM, une intelligence artificielle spécialisée dans la création de musique.

Une IA pour produire de la musique

Alors que ChatGPT s'octroie une jolie couverture médiatique, Google a présenté MusicLM, une intelligence artificielle qui se veut capable de créer de la musique à partir d'une simple description textuelle.

Il suffit de demander à l'iA de composer un son dans un style particulier, avec tels ou tels instruments, dans une ambiance particulière pour obtenir un son sur mesure.

MusicLM a profité d'une large base de données d'apprentissage ( 280 000 heures de musique) lui permettant de proposer du son très varié. Il est possible de changer des arrangements, de reprendre de la musique existante en changeant les instruments, de créer des pistes en fonction d'une certaine émotion...

On peut également lui proposer de fredonner un air ou de le siffler, de décrire une peinture, de lui raconter une histoire... Tout sera reproduit sous la forme d'une musique.

À défaut de se montrer parfaite à chaque fois, l'IA propose des créations qui peuvent servir de base à retravailler. Elle peut également produire des sons courts pour agrémenter des vidéos .

Pour le moment, l'IA n'est pas accessible au grand public pour des raisons de respect du droit d'auteur. Mais on peut imaginer qu'une IA de ce type soit rapidement proposée aux professionnels. Les IA spécialisées dans la musique ne sont pas nouvelles, elles sont d'ailleurs déjà pleinement exploitées par certains artistes, mais MusicLM se présente actuellement comme l'une des plus abouties et avec la base de connaissances la plus poussée.