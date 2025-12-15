Le conte de Noël d'Intermarché est devenu un phénomène viral dans le monde. Un succès inattendu pour une publicité visionnée des millions de fois. Le spot publicitaire commandé à l'agence Romance raconte l'histoire d'un loup solitaire qui apprend à cuisiner des légumes pour être accepté par les autres animaux.

L'animation, saluée dans le monde entier, a été réalisée par le studio montpelliérain Illogic Studios, sans recourir à l'IA générative.

Intermarché lance une alerte

Le distributeur a constaté l'émergence de plusieurs sites web proposant des ventes frauduleuses d'une peluche du loup. " Notre peluche du Loup est très attendue, mais attention aux fraudes ! " Ces plateformes n'ont aucun lien avec Intermarché et peuvent conduire à des transactions malveillantes.

Intermarché a d'ores et déjà signalé aux autorités compétentes un site particulièrement trompeur qui utilisait le logo de la marque et promettait une livraison avant les fêtes pour 14,90 €.

Une commercialisation officielle est prévue

Sur RTL, le président du groupement Mousquetaires avait confirmé que l'entreprise travaillait activement sur un projet de peluche. La volonté est affichée de trouver un fournisseur français ou européen.

L'objectif est de pouvoir commercialiser la peluche " au plus vite "... et idéalement avant Noël 2025. À défaut, ce sera pour l'année prochaine.

Le succès de la publicité motive en outre Illogic Studios pour un projet de long métrage dans un même style.