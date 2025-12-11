The Walt Disney Company et OpenAI annoncent un partenariat qui marque une étape dans l'adoption de l'IA générative par l'un des plus grands géants du divertissement. Au cœur de cet accord : un investissement de Disney dans OpenAI et une licence de trois ans pour utiliser un vaste catalogue de personnages.

Des centaines de personnages pour Sora et ChatGPT

Dès début 2026, les utilisateurs des plateformes d'OpenAI pourront laisser libre cours à leur imagination. L'accord couvre plus de 200 personnages animés, masqués et créatures issus des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, y compris les costumes, accessoires, véhicules et décors emblématiques.

L'IA générative vidéo Sora pourra créer de courtes vidéos à partir de simples instructions textuelles, mettant en scène ces personnages dans des environnements tout aussi célèbres, tandis que ChatGPT Images permettra de générer des images fixes en quelques secondes.

Une précision importante toutefois, l'accord exclut explicitement l'utilisation des voix ou de l'apparence des personnalités.

Disney investit dans OpenAI

L'engagement de Disney va au-delà d'une simple licence. La société réalise un investissement d'un milliard de dollars en actions dans OpenAI, avec des options pour acheter des parts supplémentaires.

Disney se positionne comme un client d'OpenAI, prévoyant d'utiliser ses API et outils, notamment pour son service de streaming Disney+. Une sélection des meilleures créations de fans générées par Sora sera même diffusée sur Disney+. L'accord prévoit également le déploiement de ChatGPT pour les employés de Disney.

Une pacification des relations

" Cet accord montre comment les entreprises d'IA et les leaders créatifs peuvent travailler ensemble de manière responsable ", déclare Sam Altman, le patron d'OpenAI.

La communication de Disney et d'OpenAI met l'accent sur la protection des droits des créateurs et des œuvres. Un domaine pour lequel OpenAI n'a pas toujours été irréprochable, à l'image d'autres sociétés d'IA générative.