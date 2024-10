Après une fuite de données et une série d'attaques DDoS, le site de l'Internet Archive et d'autres services associés demeurent pour le moment inaccessibles. Une mise hors ligne temporaire qui ne devrait pas s'éterniser.

Fondateur de l'Internet Archive, Brewster Kahle a d'abord indiqué que les données sont en sécurité et que les services sont hors ligne à mesure d'une analyse et d'un renforcement. " Désolé, mais c'est nécessaire. Internet Archive travaille d'arrache-pied. "

Un retour à la normale est estimé d'ici quelques jours, et non quelques semaines. Il commence déjà à prendre timidement forme avec la Wayback Machine qui est le service phare de l'Internet Archive pour remonter le temps à travers des pages web archivées.

La Wayback Machine en lecture seule

Actuellement, la Wayback Machine est disponible de manière provisoire en lecture seule pour explorer plus de 916 milliards de pages web. Une nouvelle suspension n'est toutefois pas à écarter, dans l'éventualité d'une maintenance supplémentaire.

" Les sous-services d'Archive.org sont rétablis dès que possible, en toute sécurité. Par exemple, l'e-mail fonctionne ", souligne Brewster Kahle. Rappelons que Have I Been Pwned avait confirmé la compromission d'informations en lien avec 31 millions de comptes (adresses e-mail, pseudonymes et hash des mots de passe).

Sur le réseau social X, un groupe Blackmeta (SN_Blackmeta) a revendiqué une attaque dite dévastatrice à l'encontre de l'Internet Archive. Des DDoS qui seraient en réponse au soutien du gouvernement américain à Israël. L'Internet Archive est cependant une organisation à but non lucratif, sans rapport direct avec le gouvernement américain.

Une Wayback Machine utile pour la recherche Google

Le mois dernier, le moteur de recherche Google a commencé à ajouter des liens vers la Wayback Machine dans ses résultats. Ils ont pour objectif d'offrir davantage de contexte. Ils permettent en outre de pallier la suppression des liens de pages en cache de Google.