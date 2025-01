Pour l'ensemble de l'année 2024, nPerf publie son baromètre des connexions Internet fixe en France métropolitaine. Il est basé sur 5 612 869 tests effectués par des utilisateurs dans des conditions réelles via le site web nPerf ou en utilisant l'application nPerf sur Android et iOS.

Avec un score de 157 031 nPoints, Bouygues Telecom se maintient en tête du classement. L'opérateur figure à la première place en matière de débit montant, de latence, de navigation et de streaming vidéo. Quasiment un carton plein, si ce n'est pour le meilleur débit descendant qui est attribué à Free.

Deuxième du classement avec 151 944 nPoints, Free est suivi par Orange qui est crédité de 151 751 nPoints. Toujours quatrième du classement, nPerf souligne que SFR voit néanmoins son score progresser de 10,9 % par rapport à l'année précédente.

Globalement, nPerf indique qu'en 2024, les quatre opérateurs français ont continué à améliorer les performances de leurs réseaux et ont proposé des connexions Internet plus performantes : +27 % de débit descendant, +29 % de débit montant et -14 % de latence.

Bouygues Telecom règne sur le Wi-Fi

Concernant les meilleures performances en Wi-Fi, la première place revient également à Bouygues Telecom qui est cette fois-ci classé premier sur l'ensemble des indicateurs. Orange est deuxième et le podium est complété par SFR. Free est donc quatrième.

Rappelons que Bouygues Telecom vient de dévoiler une nouvelle Bbox WiFi 7 qui sera d'abord proposée dans les boutiques de l'opérateur à partir du 27 janvier prochain. Elle est associée à une offre Bbox ultym WiFi 7.