L'Arcep publie son observatoire des marchés télécoms au 2e trimestre de l'année. Fin juin 2023, le nombre d'abonnements à haut et très haut débit sur réseaux fixes s'élève à 32,1 millions. La hausse est portée par la croissance des abonnements internet sur réseaux en fibre optique à 19,8 millions, même si cette croissance tend à ralentir.

Le régulateur des télécoms note que le revenu des services à haut et très haut débit (internet, téléphonie, télévision) progresse à un rythme inégalé pour les opérateurs. C'est une progression de 4,5 % en un an, à 3,36 milliards d'euros HT au deuxième trimestre.

Un peu plus de 16 % de ce revenu (548 millions d'euros HT) correspond à la consommation des services audiovisuels vendus en supplément du forfait internet.

Inflation de l'accès à internet

La facture moyenne des consommateurs pour l'utilisation d'un accès internet à haut ou très haut débit s'élève à 34,5 € HT par mois au cours du deuxième trimestre. Elle est en croissance ininterrompue depuis le début 2020, et sa hausse s'accélère en 2023 (+3,7 % sur un an).

Pas de mystère, l'Arcep explique en partie la tendance observée par des augmentations tarifaires réalisées par les opérateurs. Elles ont surtout été justifiées ces derniers temps par une hausse des coûts liés à l'énergie.

Par ailleurs, la bascule vers la fibre optique - qui représente plus de 60 % des abonnements haut et très haut débit - se fait généralement avec un abonnement plus cher.

Orange en rajoute une couche

Dans son nouveau baromètre mensuel du coût des box internet et des forfaits mobiles, le comparateur Ariase souligne que le coût mensuel moyen d'une box fibre d'entrée de gamme franchit pour la première fois le cap des 30 € (31,18 €). C'est une hausse de 4,2 % sur un mois et 15,6 % sur un an.

Une explication donnée est le raccourcissement de la période promotionnelle des abonnements fibre d'Orange et Sosh. Elle a été réduite de moitié, passant de 6 mois au lieu 12 mois habituellement.

Le changement est intervenu en marge de l'introduction de la Livebox 7 dans le haut de gamme… et des tarifs globalement en hausse pour les nouveaux abonnés.