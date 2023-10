L'officialisation par Orange n'aura pas tardé. Une nouvelle Livebox fait son apparition dans l'offre commerciale de l'opérateur. Associée à l'abonnement haut de gamme Livebox Max Fibre, la Livebox 7 reprend la recette de la Livebox 6. Quasiment une copie, si ce n'est pour de meilleurs débits.

Comme pressenti, la Livebox 7 est compatible avec la technologie de fibre optique XGS-PON (10 Gigabits Symmetric Passive Optical Network), dont le déploiement est en cours. Un déploiement qui concerne également Bouygues et SFR du côté de la concurrence. Free capitalise sur la technologie 10G-EPON (10 Gigabits Ethernet Passive Optical Network).

Pour les zones concernées, et il faudra nécessairement du temps avec le déploiement, les débits annoncés sont de jusqu'à 5 Gbit/s descendant et 1 Gbit/s montant. Sachant par ailleurs que les clients professionnels peuvent prétendre à jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en débit montant. Dans les zones non concernées, ce sont des débits de jusqu'à 2 Gbit/s et 800 Mbit/s.

Toujours Wi-Fi 6E et port 10 Gbit/s

Avec Wi-Fi 6E, la Livebox 7 dispose d'un port Ethernet à 10 Gbit/s en plus de quatre ports 1 Gbit/s. Pour la Livebox 6, c'est un port Ethernet à 2,5 Gbit/s et quatre ports 1 Gbit/s. Avec la compatibilité XGS-PON, c'est l'une des principales différences entre la Livebox 7 et la Livebox 6.

Si la démarche d'éco-conception n'est pas nouvelle (intégrer la protection de l'environnement dès la conception), Orange souligne toutefois que la Livebox 7 bénéficie en la matière d'une certification Footprint Progress par l'organisme Bureau Veritas.

L'arrivée de la Livebox 7 déclenche du changement dans les offres d'Orange, mais pas pour les services proposés. Pour les nouveaux clients, l'abonnement Livebox Max Fibre avec Livebox 7 (engagement de 12 mois) est à 33,99 € par mois pendant 6 mois, puis 57,99 € par mois.

La Livebox 6 avec Livebox Up Fibre

La Livebox 7 occasionne ainsi une hausse de 2 € par mois sur l'abonnement annuel. L'offre promotionnelle est aussi plus chère de 2 € par mois, et qui plus est d'une durée de 6 mois au lieu de 12 mois. Le portefeuille n'en ressort pas gagnant.

L'offre Livebox Up Fibre profite désormais de la Livebox 6 (Wi-Fi 6E) et pour des débits en adéquation de jusqu'à 2 Gbit/s descendant et non plus 2 Gbit/s partagés (1 Gbit/s par équipement), et toujours 600 Mbit/s montant. Pour les nouveaux abonnés, son prix augmente de 1 € par mois à 51,99 € par mois, avec une promotion à 33,99 € par mois pendant… 6 mois.

Les anciens abonnés peuvent prétendre à une Livebox 7 ou Livebox 6 dans le cadre d'un échange de matériel, ce qui implique d'adopter les nouveaux tarifs.