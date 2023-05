Pour l'iPhone, iOS 16 a introduit plusieurs changements en rapport avec l'écran verrouillé. Une évolution afin d'offrir plus de possibilités de personnalisation, de nouveaux widgets pour obtenir rapidement des informations utiles (alarmes, niveau de batterie, anneaux d'activité…).

Directement depuis l'écran verrouillé, une fonctionnalité Activités en direct permet de suivre en temps réel des informations. Les notifications ont été repensées et se déroulent depuis le bas de l'écran.

La fonctionnalité Concentration permet en outre d'associer facilement des éléments de personnalisation de l'écran verrouillé selon divers modes (personnel, travail, repos…).

En attendant un smart display made in Apple ?

D'après une indiscrétion et les sources généralement bien informées de Bloomberg, la mise à jour iOS 17 d'Apple va aller encore plus loin en introduisant un écran verrouillé susceptible de transformer l'iPhone en smart display.

" L'affichage apparaîtra lorsque l'iPhone sera verrouillé et positionné horizontalement, fonctionnant de la même manière que les écrans dédiés proposés par Google et Amazon. […] L'idée est de rendre les iPhone plus utiles lorsqu'ils sont par exemple posés sur le bureau ou la table de nuit d'une personne ", écrit Bloomberg.

Pour cette nouvelle interface, il est fait mention de l'affichage des rendez-vous de l'agenda, la météo et les notifications à la manière d'un écran connecté pour le foyer.

Uniquement pour l'iPhone 15 Pro ?

Il s'agirait au final de proposer une expérience distincte de l'écran toujours activé (always-on) avec l'iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max.

A priori, ce type d'affichage façon smart display pourrait rester une exclusivité réservée à la gamme Pro de l'iPhone. Évidemment, Apple n'a pas fait de commentaires.