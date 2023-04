Comme cela a commencé avec l'iPhone 14, la prochaine série iPhone 15 devrait clairement séparer les iPhone standard des versions Pro par la fiche technique (et par extension par le prix).

Processeur Apple A17 Bionic plus récent et peut-être pour la première fois gravé en 3 nm, téléobjectif périscopique et toujours la technologie ProMotion avec rafraîchissement 120 Hz adaptatif permettant de gérer l'Always On Display, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max auront de la répartie.

Mais un élément, régulièrement évoqué ces derniers mois dans les fuites et les fiches techniques potentielles, risque de ne pas être proposé sur les iPhone de 2023.

Et les boutons capacitifs ?

Il s'agit des fameux boutons capacitifs. Des rumeurs répétées et accentuées par les rendus clamaient que les iPhone 15 Pro abandonneraient les boutons physiques pour des touches capacitives avec retour haptique qui aurait nécessité d'intégrer plusieurs modules Taptic Engines.

Malgré une présence quasi-assurée, voilà que l'analyste Ming-Chi Kuo, célèbre pour ses prévisions sur les projets d'Apple, affirme que des obstacles techniques non résolus vont finalement conduire à abandonner cette option pour maintenir les boutons physiques classiques.

Pas de retard à prévoir

Les problèmes auraient été détectés durant la phase EVT (Engineering Evaluation Testing), c'est à dire assez tard dans le développement des nouveaux iPhone mais la modification pour réintégrer des boutons traditionnels aurait peu d'incidence sur le calendrier de mise en production des iPhone 15.

Le site MacRumors note que d'autres analystes avaient déjà suggéré que les touches capacitives ne seraient proposées qu'avec la série iPhone 16 de 2024. Cela ne va pas faire les affaires des fournisseurs AAC Technologies et Cirrus Logic qui vont devoir revoir à la baisse leur prévision de revenus.