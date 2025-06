À l'occasion de l'édition 2025 de sa conférence WWDC la semaine prochaine, Apple présentera les évolutions et les nouvelles versions concoctées pour ses systèmes d'exploitation. Avec une inspiration visionOS, il est pressenti un nouveau design.

De manière opportune, Apple met à jour les chiffres concernant le taux d'adoption d'iOS 18 et d'iPadOS 18. De tels chiffres se destinent avant tout aux développeurs et sont à mettre en relation avec les connexions à l'App Store.

iOS 18 sur 82 % des iPhone compatibles

Au 4 juin 2025, iOS 18 est présent sur 82 % de tous les iPhone. Un taux qui grimpe à 88 % en se concentrant sur les iPhone plus récents qui ont été introduits au cours des quatre dernières années.

Sur l'ensemble des iPhone actifs, 9 % utilisent iOS 17 et 9 % des versions antérieures d'iOS. Parmi les iPhone sortis ces quatre dernières années, 8 % fonctionnent avec iOS 17 et 4 % avec des versions plus anciennes d'iOS.

Côte iPadOS 18, le taux d'adoption est de 71 % sur tous les iPad actifs et de 81 % sur les iPad sortis ces quatre dernières années.

Une adoption plus rapide pour iOS 18

Avec une même échelle de temps à titre de comparaison et avant l'édition 2024 de la conférence WWDC d'Apple, l'adoption d'iOS 17 et d'iPadOS 17 avait été moins rapide.