Comme chaque année, Apple va organiser son grand événement annuel WWDC consacré aux développeurs au début du mois de juin. Le WWDC 2025 se tiendra du 9 au 13 juin 2025 sur le campus Apple Park en Californie, désormais lieu de toutes les grandes annonces.

Si de nombreuses sessions sont proposées pour se plonger dans les secrets des différents systèmes d'exploitation de la firme à la pomme, la keynote d'ouverture est toujours un grand moment d'annonces diverses.

iOS 19, changement radical ou nouvelle évolution légère ?

Cette année, iOS 19 sera au centre de l'attention, pas seulement parce qu'il s'agira du nouvel OS mobile des futurs iPhone 17 attendus en septembre mais aussi parce qu'il se murmure déjà qu'elle profitera d'une évolution majeure dans le design de son interface et de ses fonctionnalités.

Ces dernières années, Apple s'est attachée à améliorer iOS par petites touches en jouant sur les capacités de personnalisation, en renforçant la présence de l'intelligence artificielle et améliorant la sécurisation des communications et des données personnelles.

iOS 19 devrait continuer dans cette voie mais avec une interface profondément remaniée qui devrait apporter un vent de fraîcheur à l'interface. Les leakers se battent déjà pour en dévoiler les grandes lignes avant l'heure, ce qui donne lieu à des passes d'arme épiques.

WWDC, le plein de nouveautés

Le youtubeur Jon Prosser a diffusé une vidéo montrant ce que pourrait donner le nouveau style de iOS mais il a rapidement été contré par Mark Gurman, de Bloomberg, qui affirme que cette révélation s'appuie sur de vieilles données qui ont évolué depuis.

Si le second évoquait un changement significatif dans l'interface de iOS 19, le premier est plus dubitatif et estime que seules certaines parties connaîtront du nouveau, sans transformer radicalement l'expérience utilisateur.

En attendant d'en savoir plus, le WWDC sera aussi un temps fort pour découvrir les nouveautés de iPadOS 19, macOS 16 et watchOS 12. On pourrait également en savoir plus sur visionOS 3, l'interface du casque Vision Pro, et sur tvOS 19 pour l'Apple TV.

Apple en profitera-t-elle pour faire quelques annonces de nouveaux produits ? Le WWDC est essentiellement un événement dédié au software mais la firme de Cupertino ne dédaigne pas à l'occasion faire quelques lancements matériels dans le même temps.