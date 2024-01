Comme à son habitude, Apple annoncera sa nouvelle plate-forme mobile iOS 18 en juin prochain à l'occasion de son événement développeur WWDC 2024. Après avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités par petites touches chaque année, le prochain OS mobile serait bien plus conséquent.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, iOS 18 constituera rien de moins que la plus grosse progression logicielle dans l'histoire de l'iPhone. Il en dira plus sur les nouvelles fonctions attendues dans de prochaines révélations mais plusieurs éléments sont déjà attendus.

Support RCS étendu

La première grande nouveauté de iOS 18 portera sur le support des services RCS (Rich Communication Services) qui permettront d'échanger toujours plus de contenus en haute définition de façon sécurisée dans l'application Messages.

Certaines fonctions RCS sont déjà supportées pour la communication entre iPhone et d'autres sont disponibles via des applications tierces de messagerie. L'idée serait de pouvoir apporter enfin une interopérabilité RCS aussi entre iPhone et smartphones Android.

L'IA générative dans les iPhone

L'autre grande avancée de iOS portera logiquement sur l'intégration d'une intelligence artificielle générative, ce qui permettra d'ajouter de l'IA dans de nombreuses applications officielles d'Apple.

A la manière de ChatGPT, elle pourrait aider à composer des messages, créer des images ou rendre l'assistant Siri encore plus malin et précis dans ses réponses. Le potentiel de l'IA dans iOS 18 ne serait dévoilé que progressivement sur la fin de l'année.

Il reste à voir comment Apple va intégrer l'intelligence artificielle dans ses iPhone. Il est possible que, comme Samsung, la plupart des fonctionnalités restent réservées aux tous derniers modèles pour des questions de configuration, et notamment de quantité de mémoire nécessaire.

La série iPhone 16 devrait d'ailleurs gagner en quantité de RAM pour accompagner le processeur Apple A18 / A18 Pro, vraisemblablement pour répondre aux besoins de l'IA, même si cela restera bien inférieur à ce que peuvent proposer les smartphones Android premium.