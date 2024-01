Les iPhone 16 d'Apple ne seront dévoilés qu'en septembre prochain si tout se déroule comme d'habitude mais cela n'empêche pas de voir émerger différentes informations à leur sujet.

Le site 9to5Mac pense pouvoir préciser certains points de la configuration des iPhone 16 et 16 Plus à partir des prédictions de l'analyste Jeff Pu en affirmant qu'il embarqueront un processeur Apple A18 avec 8 Go de RAM, en progression par rapport aux 6 Go de RAM des iPhone 15 et 15 Plus.

Apple A18 / A18 Pro avec des modems 5G distincts

Apple reste loin de la débauche de mémoire vive dans les smartphones Android qui peut aller jusqu'à plus de 20 Go de RAM mais tend désormais à faire progresser la quantité de RAM d'une génération à l'autre.

Rendus supposés de l'iPhone 16 Pro

Les iPhone 16 et 16 Plus embarqueront par ailleurs un modem 5G Qualcomm Snapdragon X70, comme la série iPhone 15, tandis que seuls les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auront droit à un modem Snapdragon X75 qui dopera un peu plus les performances 5G.

De leur côté, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max disposerton d'un processeur Apple A18 Pro un peu plus puissant. La série offrirait ainsi une même génération de processeur mobile pour l'ensemble de la gamme, en deux variantes standard ou Pro.

WiFi 6E et jusqu'au WiFi 7 pour les Pro ?

Autre nouveauté attendue : les iPhone 16 et 16 Plus devraient assurer une compatibilité WiFi 6E, pour le moment réservée aux iPhone 15 Pro, tandis que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max pourraient opter pour du WiFi 7.

Le nouveau protocole vient d'être finalisé et l'écosystème va se mettre en place ces prochains mois, justifiant son apparition dans les modèles premium de la marque à la pomme.

Le même analyste Jeff Pu reprend à son compte l'hypothèse d'une modification du capteur ultra grand angle de l'iPhone 16 Pro qui passerait à 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels actuellement), également le nombre de mégapixels du capteur principal.