Apple poursuit le développement de son système. Alors qu'iOS 26.1 vient de corriger plusieurs bugs (dont celui de l'appareil photo), la firme de Cupertino prépare déjà iOS 26.2.

Cette mise à jour, déjà disponible en bêta, apporte une série de nouvelles fonctionnalités, mais surtout une qui était attendue depuis près d'une décennie : une refonte complète et logique de l'application Rappels.

Pourquoi l'application Rappels était-elle si frustrante ?

C'était un non-sens ergonomique qui exaspérait les utilisateurs d'iPhone. L'application Rappels ne savait pas... "rappeler" efficacement. Pour obtenir une alerte sonore insistante, il fallait noter sa tâche, puis ouvrir l'application Horloge pour programmer une alarme manuellement. Une gymnastique contre-intuitive.

Ce cloisonnement fastidieux est terminé. Avec iOS 26.2, une nouvelle option "Urgent" fait son apparition. En l'activant, le rappel se transforme en véritable alarme, avec fonction de report (snooze) et affichage d'un compte à rebours. Apple comble enfin un retard de dix ans sur ses concurrents, Android proposant cette gestion unifiée depuis 2014.

Comment cette fusion est-elle rendue possible ?

Cette intégration repose sur un nouveau framework logiciel d'Apple baptisé AlarmKit. Introduit avec iOS 26, son but est de rationaliser la création d’alarmes et de minuteurs dans toutes les applications, qu'elles soient natives ou tierces.

C'est AlarmKit qui gère désormais les permissions, les plannings (uniques ou récurrents), la fonction snooze et les interfaces (widgets inclus). C'est ce qui permet à l'application Rappels de piocher enfin dans les fonctions de l'Horloge.

Quelles sont les autres nouveautés prévues dans iOS 26.2 ?

La mise à jour n'est pas centrée que sur les Rappels. Plusieurs autres améliorations de confort sont prévues pour le système iOS. L'effet Liquid Glass de l'écran de verrouillage, par exemple, devient plus personnalisable avec un curseur pour ajuster la transparence de l'heure.

L'application Santé va aussi affiner les scores de sommeil (le "Très élevé" débutant à 96). On note aussi l'arrivée de la création automatique de chapitres dans Podcasts, le support des tableaux dans Freeform, et un nouvel onglet "Sites exclus" dans le gestionnaire de mots de passe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira iOS 26.2 ?

La mise à jour est pour l'instant en version bêta, réservée aux développeurs. Il n'est pas recommandé de l'installer sur son appareil principal car elle est incomplète et peut comporter des bugs. La version finale et stable pour le grand public devrait arriver dans les prochaines semaines, après cette phase de test.

Y aura-t-il aussi un flash pour les alertes ?

Oui, iOS 26.2 va introduire une nouvelle option d'accessibilité. Il sera possible de faire clignoter l'écran (en plus de la LED de l'appareil photo, ou à la place) lors de la réception d'une notification.