Pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, Apple a introduit un écran Super Retina XDR avec ProMotion permettant un affichage Always On, grâce à un taux de rafraîchissement de 1 Hz. Quand le smartphone est verrouillé et en tirant parti d'autres technologies pour l'économie d'énergie, un tel écran toujours activé est une première pour un iPhone.

L'écran Always On des modèles Pro de l'iPhone 14 permet d'afficher l'heure, des widgets et les Activités en direct depuis iOS 16.1 (demande de covoiturage, livraison d'un repas, suivi d'une rencontre sportive…).

Les Activités en direct pour les applications tierces sont par ailleurs aussi disponibles dans la Dynamic Island.

Un écran Always On façon Android

Dans le cadre de la mise à jour iOS 16.2 pour le moment en bêta, Apple intègre de nouvelles options pour l'écran Always On. Quand ce type d'affichage est actif, elles permettent de désactiver le fond d'écran et les notifications, ce qui n'est pas le cas par défaut actuellement.

9to5Mac note qu'avec cette désactivation, l'écran Always On de l'iPhone 14 Pro affichera " un design noir pur à côté des widgets de l'écran de verrouillage et de l'heure. " Il n'y aurait donc pas de désactivation des widgets.

L'implémentation d'un écran Always On - déjà connu sur des smartphones Android - à la sauce Apple suscite des plaintes d'utilisateurs de l'iPhone 14 Pro pour des distractions et trop de luminosité. Manifestement, Apple a su entendre les critiques, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé.

Également avec iOS 16.2

La mise à jour iOS 16.2 devrait être disponible en version stable vers mi-décembre. Elle apportera également des améliorations pour les Activités en direct, une refonte de l'application Home (Maison) après le support de Matter dans iOS 16.1, deux nouveaux widgets sur l'écran de verrouillage en rapport avec la santé pour l'application Sommeil et Traitements (suivi du sommeil et médicaments).

iOS 16.2 ajoutera en outre l'application de tableau blanc Freeform qui avait été dévoilée lors de l'annonce d'iOS 16 (et iPadOS 16).

Selon Apple, l'application Freeform de productivité et collaboration permettra de prendre des notes, partager des fichiers, insérer des URL, des documents, des vidéos et des contenus audio.