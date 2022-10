Avec le lancement de la série iPhone 14, Apple a donné le coup d'envoi de ses nouvelles plateformes iOS 16 et iPadOS 16 qui offrent des possibilités de personnalisation et de partage de données étendues.

Une première mise à jour iOS 16.1 a été diffusée le 24 octobre et a activé certaines fonctionnalités dévoilées lors de la présentation officielle en juin dernier, comme les Activités en direct ou la photothèque partagée iCloud.

Le peaufinement de l'interface des iPhone et des iPad devrait se poursuivre avec la mise à jour iOS 16.2 dont le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, indique dans sa newsletter PowerOn qu'elle sera proposé vers mi-décembre 2022, en compagnie de iPadOS 16.2.

iOS 16.2 et iPadOS 16.2 : l'activation des fonctions promises

Les versions beta sont déjà entre les mains des développeurs et beta testeurs pour en finaliser les détails. Parmi les quelques fonctions qui devraient être ajoutées à cette occasion, on trouvera les Activités en Direct affichant les résultats sportifs en temps réel sur l'écran de verrouillage ou dans le Dynamic Island des iPhone 14 Pro.

On devrait trouver un widget récapitulant les données du suivi du sommeil sur l'écran de verrouillage, avec l'affichage d'informations comme le temps et la qualité du sommeil, avec plusieurs types de visualisation.

iOS 16.2 et iPadOS 16.2 ajouteront l'application FreeForm présentée en juin et qui peut servir de tableau de brainstorming pour les réunions ou entre amis, chacun pouvant ajouter ses idées sous différentes formes (texte, image, vidéo, son, dessin...).

L'application se retrouvera aussi sur macOS Ventura 13.1 qui sera diffusée mi-décembre pour les ordinateurs Mac, toujours dans l'esprit d'une diffusion des applications et données sur toutes les plateformes d'Apple.

iOS 16.3 et iPadOS 16.3 début 2023

iPadOS 16.2 profitera du support d'un écran externe pour les tablettes tactiles iPad pour profiter pleinement du multitâche et del l'affichage simultané de plusieurs applications avec la fonction Stage Manager.

Le même Mark Gurman relève qu'Apple prépare déjà la suite avec des versions iOS 16.3, iPadOS 16.3 et macOS Ventura 13.3 qui arriveraient entre février et mars 2023.

Leur diffusion serait reliée au lancement des prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces exploitant les puces Apple M2 Pro et Apple M2 Ultra. Traditionnellement, ces versions correspondent aux plateformes finalisées, stables et pleinement déployées.