La semaine dernière, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour non-conformité au titre du règlement sur les marchés numériques. La fameuse législation DMA (Digital Markets Act) qui est applicable depuis le 7 mars pour des géants du numérique qualifiés de gatekeepers (contrôleurs d'accès) avec certains de leurs services dits essentiels.

Les enquêtes visent Alphabet sur les règles relatives à l'orientation dans Google Play (capacité pour les développeurs de proposer des offres hors de Google Play) et des pratiques d'autofavoritisme dans Google Search (Google Shopping et Google Flights notamment), Apple pour les règles d'orientation dans l'App Store et l'écran de sélection pour Safari, Meta sur le modèle Pay or Consent (l'abonnement payant pour Facebook et Instagram qui conditionne le non-suivi à des fins publicitaires).

" Nous ne sommes pas convaincus que les solutions d'Alphabet, d'Apple et de Meta soient conformes aux obligations qui leur incombent en faveur d'un espace numérique plus équitable et plus ouvert pour les citoyens et les entreprises européens ", a déclaré le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Le cas échéant, de lourdes amendes pourraient être infligées.

Un problème avec l'application Photos d'Apple

Pour Apple, d'autres points sont surveillés de près et Margrethe Vestager a également étendu la question du choix du navigateur web par défaut dans iOS à la possibilité de désinstaller facilement des applications. En charge de la politique de concurrence, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne cite en particulier l'application Photos d'Apple.

" Les gatekeepers ont l'obligation de permettre une désinstallation facile des applications et une modification facile des paramètres par défaut. […] Apple n'a pas rendu plusieurs applications désinstallabes (l'une d'entre elles serait Photos) et empêche les utilisateurs finaux de modifier leur statut par défaut, comme l'exige le DMA. "

A posteriori, la remarque de Margrethe Vestager a fait réagir le développeur et blogueur John Gruber. Il souligne qu'il ne s'agit pas seulement de supprimer l'application Photos de l'écran d'accueil comme cela est déjà permis, mais de procéder à une désinstallation complète. Selon lui, c'est une " demande monumentale " qui implique de profonds changements à opérer dans iOS.

Impossible ou possible ?

" Photos n'est pas une simple application sur iOS. […] Elle est intégrée à l'ensemble du système iOS, avec des demandes d'autorisation par application permettant d'accorder différents niveaux d'accès à vos photos ", écrit John Gruber.

Le développeur Steve Troughton-Smith est plus mesuré et estime que la possibilité de désinstaller l'application Photos n'implique pas de réécrire iOS. Il met en avant un mécanisme d'extensions déjà implémenté qui permettra un remplacement par une application tierce.