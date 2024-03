En Europe, le groupe Meta a inauguré l'année dernière un abonnement payant à 9,99 € par mois couvrant tous les comptes Facebook et Instagram associés. Depuis ce mois de mars, la douloureuse est passée à 9,99 € par mois pour un compte et 6 € par mois pour chaque compte Facebook ou Instagram supplémentaire.

Un abonnement dans l'application via l'App Store d'Apple et le Google Play Store est à 12,99 € par mois pour un compte, plus 8 € par mois pour chaque compte supplémentaire appartenant au même Espace Comptes.

Avec l'abonnement payant, l'affichage des publicités n'a plus lieu d'être. Pendant toute la durée de l'abonnement, Meta assure que les informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

S'ajoutant à l'option de l'abonnement gratuit avec publicité, la formule de Meta a été concoctée pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne et le consentement explicite pour l'utilisation des données personnelles (ciblage publicitaire).

Vers une grosse réduction de prix

Selon Reuters, Meta propose de baisser le prix de l'abonnement payant de 9,99 € par mois à 5,99 € par mois pour un compte, et 4 € par mois pour tout compte supplémentaire. Une proposition qui fait davantage office de concession. Elle a eu lieu lors d'une audition de responsables de Meta par la Commission européenne.

" C'est de loin le prix le plus bas que toute personne raisonnable devrait payer pour des services de cette qualité, et je pense que c'est une offre sérieuse ", a déclaré le représentant de Meta pour la concurrence et la réglementation en Europe. " L'incertitude réglementaire actuelle existe et doit se dissiper rapidement. "

Une telle réduction de prix avait déjà été soumise en début d'année. Des négociations sont désormais en cours avec les autorités de protection des données. Il n'est pas certain que cela sera suffisant.

Pas uniquement la question du prix

Pour l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, " les consommateurs ne sont pas en mesure d'évaluer l'ampleur ni les conséquences du traitement des données opéré par Meta, ce qui rend tout consentement valable totalement impossible, illusoire et inefficace. "

Un grief parmi d'autres qui est partagé par plusieurs associations ayant déposé plainte contre Meta auprès d'autorités de protection des données en Europe, en plus d'une plainte pour des pratiques commerciales déloyales auprès de l'Union européenne.