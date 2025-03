Nom de code « Luck » pour iOS 19 et iPadOS 19, et nom de code « Cheer » pour macOS 16. Selon une énième indiscrétion de Mark Gurman de Bloomberg sur l'univers Apple, le groupe de Cupertino prépare une refonte majeure de l'interface utilisateur de ses systèmes d'exploitation pour iPhone, iPad et Mac.

Du jamais-vu depuis iOS 7 ?

Avec des modifications d'ampleur au niveau de l'apparence, l'ambition serait de rendre les différentes plateformes logicielles d'Apple encore plus cohérentes entre elles et en s'inspirant de visionOS qui est le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro.

Le style des icônes, des menus, des applications, des fenêtres et des boutons système serait revu en profondeur, et ce travail contribuerait ainsi à améliorer la transition entre les appareils.

Pour Bloomberg, la refonte d'iOS sera la plus importante depuis iOS en 2013, tandis que celle de macOS sera la plus importante depuis Big Sur en 2020.

Sans fusion des systèmes d'exploitation

En prenant visionOS comme référence, il faudra sans doute s'attendre à une évolution notable du côté de la navigation et du contrôle des appareils. Au risque de bouleverser des habitudes prises sur l'iPhone ? Une immersion à la manière du Vision Pro aura en tout cas du mal à être transposée.

Apple n'aurait toujours pas l'intention de procéder à une fusion de ses systèmes d'exploitation. Chaque type d'appareil conservera ses spécificités propres en matière de plateforme logicielle et Apple continuera vraisemblablement de jouer sur les fonctionnalités de continuité. Une manière d'inciter à posséder plusieurs appareils, plutôt qu'un seul.

Attention à ne pas aller trop loin pour Apple

Les grosses évolutions d'interface utilisateur sont souvent propices à des critiques, mais elles sont généralement nécessaires pour se projeter dans de nouveaux usages. Pour Apple Intelligence ? Dans un contexte où Apple reconnaît un certain retard, ce serait assez osé.

N.B. : Source images : Apple.