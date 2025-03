Moins d'un an après un renouvellement dans un modèle 11 pouces et l'introduction d'un modèle 13 pouces, l'iPad Air a déjà droit à une mise à niveau pour bénéficier d'une puce Apple M3 qui prend ainsi la place de l'Apple M2.

Apple en profite bien évidemment pour mettre une fois de plus en avant Apple Intelligence. Les comparaisons sont en outre de rigueur, même si ce n'est pas en confrontation directe avec la puce Apple M2… ce qui aurait été moins spectaculaire.

Le groupe de Cupertino souligne ainsi un iPad Air avec puce M3 qui est près de 2x plus rapide que l'iPad Air avec puce M1 et jusqu'à 3,5x plus rapide que l'iPad Air avec puce A14 Bionic. Apple ajoute que le Neural Engine de la puce M3 est jusqu'à 60 % plus rapide que celui de la puce M1 pour les tâches d'IA.

Prix et disponibilité

Sans autre changement notable, l'iPad Air avec puce M3 est d'ores et déjà en précommande et pour une disponibilité le 12 mars. Le prix débute à 719 € pour le modèle 11 pouces et à 969 € pour le modèle 13 pouces avec 128 Go de stockage et en Wi-Fi.

Un clavier Magic Keyboard pour iPad Air est à 329 € pour le modèle 11 pouces et à 349 € pour le modèle 13 pouces. Il profite d'une nouvelle rangée de 14 touches de fonction, comme la luminosité de l'écran et le volume, et d'un trackpad plus grand.*

Un iPad 11 pouces avec plus de stockage

Hormis les iPad Air avec puce M3, Apple actualise l'iPad standard qui troque sa puce A14 pour une puce A16 qui est 30 % plus rapide. Ce n'est toutefois pas suffisant pour prétendre à Apple Intelligence, tandis que le stockage de base est doublé à 128 Go. Le prix débute à 409 € en Wi-Fi.