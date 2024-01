La firme de Cupertino n'a pas procédé au renouvellement de ses tablettes tactiles iPad en 2023, préférant concentrer ses forces sur le lancement de son processeur ARM Apple M3 et des MacBook Pro 14 et 16 pour relancer des ventes d'ordinateurs en baisse sur le second semestre l'an dernier.

Différents leakers et observateurs du marché prédisent que le début de l'année 2024 devrait être largement consacré à de nouvelles gammes de tablettes tactiles chez Apple.

On pourrait ainsi découvrir de nouveaux modèles iPad Pro passant à la technologie OLED avec toujours ce double de tablette et d'ordinateur d'appoint. Mais Apple préprarerait également une nouvelle tablette iPad Air qui offrira plusieurs nouveautés.

iPad Air, encore plus grand

La plus visible sera le passage à un grand affichage de 12,9 pouces au lieu de 10,9 pouces, plaçant la tablette au même niveau que le plus grand modèle d'iPad Pro.

Le site 91Mobiles a diffusé des rendus CAD de la future tablette tactile, montrant une immense surface d'affichage entourée de bordures généreuses avec un emplacement pour une caméra FaceTime.

Comme son prédécesseur, le nouvel iPad Air devrait disposer d'un lecteur d'empreintes biométriques Touch ID sur la tranche. On trouvera toujours des grilles de haut-parleur sur les tranches supérieures et inférieures, ainsi qu'un port USB-C à la base, comme sur le modèle actuel.

Place au processeur Apple M2

A l'arrière, un bloc photo se détache légèrement de la coque et embarque un unique module photo associé à un flash. Globalement et hormis ses dimensions plus généreuses, le design de la tablette évoluera peu.

L'iPad Air de nouvelle génération (la sixième) devrait proposer un processeur Apple M2 en remplacement de la puce M1 du modèle actuel. Le tout récent processeur Apple M3 devrait en effet rester une prérogative des tablettes iPad Pro. Une annonce officielle semble se profiler pour le printemps 2024.