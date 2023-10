Les observateurs ne pariaient pas dessus mais Apple a finalement annoncé un événement supplémentaire pour la fin du mois d'octobre. Baptisé Scary Fast, il semble faire référence à l'arrivée de nouveautés comme un nouvel iMac 24 pouces.

Surtout, il pourrait constituer le temps de l'annonce de la famille de puces Apple M3 gravées pour la première fois en 3 nm chez TSMC et toujours avec une architecture ARM.

L'événement se tiendra ce 30 octobre à 17:00 en Californie, ce qui correspondra au 31 octobre à 1 heure du matin en France, un timing inhabituel pour une opération surprise.

La famille Apple M3 imminente ?

Le détail de ce qui sera annoncé est imparfaitement connu et laisse place à certaines spéculations. Pour ce qui est de la famille Apple M3, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg parie logiquement sur les trois membres Apple M3, Apple M3 Pro et Apple M3 Max qui embarqueront dans de futurs MacBook Air et MacBook Pro, ainsi que dans les iMac et d'autres produits de la firme à la pomme plus tard en 2024.

La puce Apple M3 standard devrait embarquer 8 coeurs CPU, répartis en 4 coeurs puissants et 4 coeur économiques, avec jusqu'à 10 coeurs GPU. La configuration sera donc similaire à celle de la puce M2 mais avec l'atout d'une gravure affinée apportant des performances en plus pour une consommation d'énergie maîtrisée. Ce sera peut-être la puce au coeur d'un nouvel iMac 24 pouces M3.

Des Apple M3 Pro et M3 Max aux performances relevées

Le processeur ARM Apple M3 Pro grimperait à 12 coeurs CPU (6 puissants et 6 économiques) avec l'association de 18 coeurs GPU. Une variante proposera également 14 coeurs CPU et 20 coeurs GPU. On devrait les retrouver pour commencer dans des MacBook Pro 14 et 16 qui seront peut-être dévoilés ce soir.

Enfin, la puce Apple M3 Max ira jusqu'à 16 coeurs CPU, en configuration 12 coeurs puissants et 4 coeurs économiques, et un nombre de coeurs GPU allant de 32 à 40 selon les besoins...et les porte-monnaies.

Selon les dernières rumeurs, Apple ne dévoilerait pas de MacBook Air ou de MacBook Pro 13 durant cet événement, préférant concentrer la lumière médiatique sur des MacBook Pro 14 et 16 M3 et le nouvel iMac 24 pouces. Mais les stocks suivront-ils ? Réponse dans quelques heures.