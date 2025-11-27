Jusqu'à présent, la stratégie d'Apple concernant les écrans de ses tablettes était claire. La technologie d'affichage la plus avancée, l'OLED, restait l'apanage exclusif des coûteux modèles iPad Pro, laissant les gammes Air et mini se contenter de dalles LCD.

Cette hiérarchie bien établie semble pourtant sur le point d'être bousculée, avec une feuille de route qui place la plus petite des tablettes Apple, l'iPad Mini, au centre des attentions.

Un affichage OLED, mais pas sans concessions

Selon des rapports concordants issus des chaînes d'approvisionnement, l'iPad mini 8 ferait son apparition au cours du troisième ou quatrième trimestre 2026. Sa principale nouveauté serait l'intégration d'une dalle de 8,4 pouces exploitant la technologie OLED, une première pour un iPad hors de la sphère "Pro". Samsung Display serait déjà en train de préparer la production de masse de ces écrans pour l'été 2026.

Toutefois, Apple semble vouloir maintenir une distinction claire entre ses gammes. L'écran de l'iPad mini 8 utiliserait une structure "single-stack" (couche unique) et une technologie LTPS, plus économique que la version "tandem" des iPad Pro.

La conséquence la plus notable de ce choix technique est l'absence de la technologie ProMotion, qui permet un affichage adaptatif jusqu'à 120 Hz. Le rafraîchissement resterait donc figé à 60 Hz, un point qui pourrait décevoir les utilisateurs en quête d'une fluidité maximale.

Une puissance de calcul digne des iPhone Pro

Si l'écran fait un compromis, le processeur, lui, ne devrait pas faire dans la demi-mesure. Les rumeurs s'accordent sur l'intégration de la puce Apple A19 Pro, le même SoC que les iPhone 17 Pro. Ce bond en avant garantirait des performances de premier ordre pour les applications exigeantes et le multitâche, distançant largement les modèles précédents.

Pour accompagner ce surplus de puissance, notamment pour les futures fonctions d'intelligence artificielle d'Apple, la mémoire vive pourrait être revue à la hausse. Des sources évoquent un passage de 8 Go à 12 Go de RAM, de quoi assurer une longévité logicielle et une réactivité accrues pour les années à venir, ainsi que l'utilisation sans contraintes de l'environnement Apple Intelligence.

Vers une conception plus robuste et étanche ?

Apple expérimenterait également des changements de conception significatifs pour renforcer la durabilité de son plus petit format. Un châssis avec une meilleure étanchéité serait à l'étude.

Pour y parvenir sans créer de points d'entrée pour l'eau et la poussière, la firme de Cupertino envisagerait de supprimer les grilles de haut-parleurs traditionnelles.

Le son serait alors diffusé par un système piézoélectrique, qui utilise des vibrations à travers le châssis pour produire le son. Si cette technologie est retenue, elle rendrait l'iPad mini 8 bien plus résistant aux aléas du quotidien, en particulier pour un usage en extérieur ou dans des environnements de travail plus rudes.

Calendrier et impact sur le prix

La fenêtre de lancement fin 2026 positionne l'iPad mini avant l'iPad Air dans la transition vers l'OLED, ce dernier n'étant pas attendu avec cette technologie avant 2027, voire 2028. Ce choix stratégique souligne la popularité du format compact.

Naturellement, cette accumulation de nouveautés technologiques aura un coût. Une hausse de prix d'environ 100 dollars est anticipée, ce qui placerait le ticket d'entrée à un niveau bien supérieur au modèle actuel.

L'iPad mini 8 s'annonce donc comme une montée en gamme claire, mais qui exigera des utilisateurs de faire un choix entre un écran aux contrastes parfaits et une fluidité d'affichage optimale, le tout avec une facture potentiellement plus élevée.