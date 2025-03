La prochaine gamme iPhone 17 va rompre avec l'uniformité de design jusqu'à présent à l'oeuvre. L'arrivée d'un iPhone 17 Air ultrafin et des futurs iPhone 17 Pro / Pro Max pourrait être marquée par l'abandon du bloc photo carré pour un bandeau couvrant toute la largeur des appareils mobiles, avec un unique module pour le premier et toujours trois capteurs photo pour les seconds.

Cette rupture dans le design pourrait s'accompagner d'un changement profond dans la présentation de iOS 19 dont il se murmure que le style de l'interface se rapprochera de celui de visionOS, le système utilisé pour le casque Apple Vision Pro.

L'iPhone 17 Pro mieux armé contre la surchauffe

Les différences seront aussi internes. Il y aura bien sûr un nouveau processeur Apple A19 à bord avec la nouveau du modem 5G Apple C1 pour l'iPhone 17 Air. Mais ce ne sera pas tout.

Selon les dernières rumeurs, l'iPhone 17 Pro pourrait accueillir un nouveau système de refroidissement. Nouveau du moins pour les iPhone puisqu'il est déjà régulièrement présent dans les smartphones Android premium.

Cette innovation, c'est la présence d'une chambre à vapeur pour refroidir le processeur. Elle permet d'évacuer plus efficacement la chaleur et sur de plus larges surfaces que les caloducs habituellement utilisés.

La chambre à vapeur est désormais un élément fréquemment déployé sur les smartphones Android haut de gamme afin de maintenir les performances dans le temps et d'éviter la surchauffe des composants internes (processeur et batterie, généralement).

Les fabricants de smartphones en ont fait un argument commercial en multipliant les couches destinées à tenir le processeur au frais pour de meilleures performances et une autonomie prolongée.

Cette hypothèse a déjà été évoquée en janvier dernier et visait l'ensemble de la gamme iPhone 17. La nouvelle version de ce bruit de couloir la limite au processeur Apple A19 Pro des prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ce qui peut sembler logique au regard de ce que pratique Apple habituellement en apportant des innovations d'abord dans les versions Pro avant de l'étendre au reste de la gamme.

iPhone 17, du changement interne et à l'arrière

A l'avant, l'iPhone 17 / 17 Pro pourrait rester le même. L'évocation d'un îlot Dynamic Island plus petit, pressenti un temps, ne semble plus d'actualité et les leakers s'accordent pour le moment à dire que la face avant restera similaire aux générations précédentes.

Il y aura donc du changement dans le design des iPhone 17 à l'exception du modèle de base qui conservera le même style que l'iPhone 16 avec deux capteurs photo alignés verticalement.

Cette différenciation visuelle entre les modèles aidera à rendre plus visible une segmentation désormais plus franche au sein des smartphones d'Apple et qui ne se résume plus à des tailles d'écran et un capteur photo supplémentaire.