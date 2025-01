On commence avec l'écran PC gaming Asus ROG Strix XG27AQDMG OLED.

Avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement exceptionnel de 240Hz et un temps de réponse ultra-réactif de 0,03 ms, il garantit une fluidité et une immersion optimales. Sa dalle OLED de 27 pouces offre des noirs profonds et des couleurs éclatantes, avec une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un impressionnant rapport de contraste de 1 500 000:1.





Il prend en charge G-SYNC et FreeSync Premium pour une synchronisation parfaite entre l’écran et la carte graphique, éliminant ainsi les déchirures et réduisant la latence. Certifié VESA DisplayHDR 400 True Black, il garantit une luminosité élevée et un visuel amélioré.

Conçu pour durer, le ROG Strix XG27AQDMG est équipé des technologies avancées ASUS OLED Care, incluant des ajustements automatiques de luminosité et des fonctionnalités comme le déplacement des pixels pour prévenir le marquage d’écran. Sa structure solide, combinée à des dissipateurs thermiques performants, garantit une longévité accrue.

Retrouvez l'Asus ROG Strix XG27AQDMG OLED à 539,95 € grâce au code PIXEL sur Rue du Commerce avec livraison gratuite.





