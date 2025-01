On commence avec la HUAWEI MatePad 12 X.

Profitez d'une visibilité exceptionnelle grâce à l'écran de 12 pouces offrant une luminosité maximale de 1 000 nits, idéale pour une navigation et une lecture parfaitement claires, même en plein soleil. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 144 Hz garantit une fluidité optimale tout en économisant l'énergie.

La conception innovante du haut-parleur avec cavité d'antenne 2-en-1 optimise l'espace pour améliorer les performances audio et de signal. Avec une chambre à vide en acier inoxydable de seulement 0,28 mm d'épaisseur à son point le plus fin et plus de 20 000 mm² de graphite à haute conductivité thermique, la tablette assure un refroidissement optimal dans un format ultra-léger.

La version améliorée de HUAWEI Notes propose une variété de modèles pour répondre à tous vos besoins. Avec la fonction d’écran divisé One-touch, vous pouvez gérer plusieurs fenêtres ou notes en un seul geste pour un accès rapide et intuitif.

Équipée d’une puissante batterie de 10 100 mAh et d’un SuperCharger 66 W, la tablette vous accompagne toute la journée sans interruption. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, elle offre également des performances rapides et fluides.

Le stylet offert, doté de la technologie NearLink, offre plus de 10 000 niveaux de sensibilité à la pression et une latence minimale pour une écriture et un dessin ultra-précis. Le clavier est également inclus.

Retrouvez la MatePad 12 X à 549,99 € au lieu de 649,99 € sur le site officiel HUAWEI avec livraison gratuite.



On continue avec le casque gaming sans fil Corsair HS55.

Profitez d’une connectivité sans fil 2,4 GHz à faible latence ou Bluetooth, offrant un son de haute qualité avec une portée jusqu’à 15 m et une autonomie de 24 heures.

Avec un poids plume de seulement 266 g, des coussinets en cuir synthétique et mousse à mémoire de forme et un bandeau réglable, le casque est conçu pour un confort optimal pendant de longues sessions de jeu.

Bénéficiez d’un son surround Dolby Audio 7.1 sur PC et Mac via la connexion sans fil 2,4 GHz, pour une immersion totale dans vos jeux. Sur PS5, la prise en charge de l’audio Tempest 3D offre une immersion encore plus profonde.

Les transducteurs en néodyme de 50 mm offrent une qualité sonore exceptionnelle, vous permettant de détecter chaque détail et de rester en alerte.

Le microphone omnidirectionnel capture vos commandes et conversations avec précision. Grâce à sa fonction pivot pour couper le son, vous pouvez facilement gérer vos communications en un simple geste.

Le casque gaming sans fil Corsair HS55 est disponible en blanc à 69 € au lieu de 119,99 €, soit une remise de 42 % sur Amazon.



On termine avec l'enceinte Bluetooth Marshall Acton II.

Idéale pour les espaces réduits, elle délivre un son puissant et équilibré. Équipée de trois amplificateurs de classe D qui alimentent ses deux tweeters et son caisson de basses, elle garantit une qualité audio exceptionnelle. Sa structure en bois contribue à une sonorité riche et naturelle, tandis que son système bass-reflex avec port intégré renforce les basses fréquences.

L’Acton II propose des commandes analogiques sur son panneau supérieur, avec des boutons en cuivre pour ajuster le volume, les aigus et les graves.

L’enceinte offre aussi une fonction multi-utilisateur, permettant de connecter simultanément deux appareils Bluetooth.

L'application Marshall Bluetooth enrichit davantage l’expérience. Elle permet de passer d’un préréglage d’égaliseur à un autre, de configurer le mode stéréo ou ambiant, de régler l’intensité des LED sur le panneau supérieur et même d’activer ou désactiver le mode veille en quelques secondes.

L'enceinte portable Marshall Acton II est proposée en noir à 188,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 24 % chez Darty avec la livraison standard gratuite.



