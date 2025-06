On commence avec le bundle GoPro HERO13 Black avec accessoires.

Robuste et étanche jusqu’à 10 mètres sans boîtier, la GoPro HERO13 intègre un capteur 1/1,9 pouce capable d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 images par seconde, ou en 4K jusqu’à 120 ips, tout en capturant des photos d’une netteté remarquable à 27 MP.

L’une des grandes nouveautés réside dans la stabilisation HyperSmooth 6.0, qui offre une fluidité exceptionnelle, même dans les scènes les plus mouvementées. La HERO13 Black introduit également un mode "Burst Slo-Mo" impressionnant : jusqu’à 400 images par seconde en 720p, pour des ralentis ultra-détaillés. Le rendu HDR en 10 bits avec prise en charge HLG (Hybrid Log Gamma) permet quant à lui une meilleure gestion des contrastes et une restitution plus fidèle des couleurs.

Autre point fort : sa compatibilité avec les nouveaux objectifs interchangeables HB-Series Lens Mods, qui élargissent les possibilités créatives. Qu’il s’agisse de plans ultra-larges, macro, ou même de futurs modules anamorphiques, le changement d’optique est simple et sans recalibrage. Grâce à sa batterie Enduro de 1900 mAh, la caméra gagne en autonomie, pouvant filmer jusqu’à 2h30 en 1080p30 et environ 1h30 en 5,3K30.

Côté connectivité, la GoPro bénéficie du WiFi 6, prend en charge les écouteurs Bluetooth (y compris les AirPods) et peut être enrichie via le Media Mod pour ajouter un micro externe ou un port HDMI.

La HERO13 Black est livrée avec une poignée, 2 batteries Enduro, 4 fixations adhésives incurvées, une carte microSD SanDisk 64 Go et un étui pour la caméra.

Retrouvez le bundle GoPro HERO13 Black avec ses accessoires à 484,99 € avec le code SOLDES15 sur Pixmania.

Pour information, le bundle est proposé à 499,99 € sur le site officiel, avec un prix de base de 563 €.



Et voici quelques autres offres intéressantes piochées chez différentes enseignes pour cette première journée de soldes d'été :

iPhone 16e - 128 Go Noir ou blanc à 534,99 € avec le code RAKUTEN5 (6,1" Super Retina XDR OLED, 48MP, CPU 6 cœurs, IP68, WiFi 6, Apple Intelligence...)



Aspirateur balai sans fil Dyson V15 Detect Absolute à 519 € avec le code RAKUTEN30 (240AW, 660W, 1h d'autonomie, capacité 0,76L, brosse Optic Fluffy avec lumière, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, capteur de détection de poussière...)





Samsung Galaxy S25 Ultra - 256 Go Gris Titane à 843,64 € avec le code RAKUTEN30 (6,9" Dynamic AMOLED 2X, 5 capteurs photos dont 200MP principal, RAM 12 Go, processeur 8 cœurs jusqu'à 4,47 GHz, Galaxy AI, WiFi 7, IP68, Bluetooth 5.4)



Trottinette électrique Joyor S10-S-Z à 715 € avec le code SOLDES35 (1000W, pneus 10", autonomie 75 km, vitesse max 25 km/h)





Samsung Galaxy S25 Edge 5G - Noir 256 Go à 924 € avec le code SOLDES35 (6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, RAM 12 Go, 200 MP + 12 MP + 12 MP, Snapdragon 8 Elite 3nm, haut-parleur compatible Dolby Atmos, Galaxy AI, IP68...)

