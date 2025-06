On commence avec le scanner 3D Creality Raptor.

Il associe une source laser bleue à une lumière proche infrarouge (NIR), ce qui lui permet de numériser aussi bien de très petits objets (à partir de 5 x 5 x 5 mm) que de grands volumes pouvant atteindre 2000 x 2000 x 2000 mm. Il s’appuie sur sept lignes parallèles de laser bleu, chacune capable d’une précision allant jusqu’à 0,1 mm, pour capturer les contours avec une netteté remarquable et restituer les moindres détails.

En mode NIR, le scanner atteint une cadence de 20 images par seconde, tandis que l’éclairage laser bleu permet de monter jusqu’à 60 images par seconde, assurant une numérisation rapide et fluide.

Grâce à un algorithme avancé de cartographie faciale, le Raptor peut reproduire fidèlement les subtilités d’un visage ou d’un corps entier, avec la capacité de réaliser un scan complet du corps humain en seulement deux minutes.

Il excelle également dans la numérisation d’objets sombres ou réfléchissants, comme les pneus ou les pièces automobiles métalliques, sans avoir recours à un spray matifiant, tout en maintenant une grande précision.

Enfin, ses 12 LED circulaires intégrées améliorent l’éclairage et la restitution des couleurs, garantissant des résultats de haute qualité même en conditions de faible luminosité.

Retrouvez le scanner 3D Creality Raptor à 879 €

À noter que le prix officiel du Raptor est fixé à 1 318,80 €.



On enchaîne avec le drone DJI Flip + radiocommande (RC-N3).

Léger et ultra-compact (moins de 249 g), il se range facilement dans une poche de sac à dos et se distingue par sa structure d’hélices pliables avec protection intégrale, assurant un transport pratique et une sécurité renforcée.

Doté d’un capteur CMOS 1/1,3 pouce, le Flip filme en 4K HDR à 60 images par seconde et prend des photos de 48 MP, offrant des rendus nets, colorés et détaillés.

Sa transmission vidéo O4 garantit une image fluide et stable jusqu’à 8 km de distance (norme CE), tandis que la radiocommande DJI RC-N3, associée à l’application DJI Fly sur smartphone, assure un contrôle intuitif et réactif.

Le DJI Flip intègre également des fonctions intelligentes comme MasterShots, FocusTrack ou encore la vidéo verticale en 2.7K, facilitant la réalisation de plans cinématographiques sans effort. Il offre de longues sessions de vol avec une autonomie pouvant atteindre 31 minutes.

Vous pouvez obtenir le pack drone DJI Flip + radiocommande à 325,64 €

Pour information, le prix officiel du pack s'élève à 439 €.



Et enfin, on termine avec l'enceinte Bluetooth portable Soundcore Motion 100.

Ultra-compacte, elle offre une qualité audio sans fil haute résolution, avec un son cristallin qui redonne vie à vos morceaux préférés. Son système stéréo à deux haut-parleurs à large bande offre un son puissant et immersif.

Grâce à l’égaliseur 9 bandes personnalisable, vous pouvez ajuster le rendu audio selon vos goûts ou l’acoustique de votre environnement. Et avec sa certification IPX7, vous pouvez vous en servir sans problème même sous la pluie ou au bord de l’eau.

La sangle intégrée vous permet également d’emporter l'enceinte partout facilement.

La Soundcore Motion 100 en noir est en ce moment en promotion à 39,99 € au lieu de 45,99 € (prix de base 59,99 €).



