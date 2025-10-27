Apple envisagerait d'intégrer une chambre à vapeur dans ses futures tablettes tactiles iPad Pro, possiblement dès la génération avec puce M6 attendue pour 2027.

Cette technologie, déjà aperçue sur l'iPhone 17 Pro, vise à améliorer drastiquement la dissipation thermique pour soutenir les tâches intensives comme l'IA ou le jeu, sans compromettre la finesse de la tablette.

L'iPad Pro est devenu une véritable station de travail mobile. Mais cette puissance, encapsulée dans un châssis toujours plus fin, génère une chaleur conséquente. Lors de tâches gourmandes, comme le montage vidéo 4K, les applications d'IA ou les jeux AAA, la tablette peut atteindre ses limites thermiques.

Ce phénomène, le "thermal throttling", oblige le processeur à réduire ses performances pour éviter la surchauffe. Une frustration pour les utilisateurs exigeants.

La chambre à vapeur à la rescousse

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait une solution claire sur sa feuille de route : l'intégration d'une chambre à vapeur, inauguré dans les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Ce système de refroidissement liquide, déjà utilisé par des concurrents comme Samsung (dans ses Galaxy Tab S9) ou Google, serait la prochaine étape logique. Il permet de dissiper la chaleur bien plus efficacement qu'un simple dissipateur en cuivre, comme celui introduit avec la génération M4.

Une chambre à vapeur fonctionne en utilisant une petite quantité de liquide (souvent de l'eau) dans une structure métallique très fine. Le liquide s'évapore au contact de la source chaude (la puce), se déplace sous forme de vapeur vers une zone plus froide, se condense, et revient à son point de départ. Ce cycle continu permet un transfert thermique rapide et efficace.

Un enjeu pour la puce M6 et au-delà

Cette évolution serait cruciale pour la future puce M6. Gravée en 2 nanomètres par TSMC, cette puce promet encore plus de puissance, notamment pour les applications d'intelligence artificielle embarquées.

Sans une gestion thermique à la hauteur, cette puissance resterait bridée. L'adoption d'une chambre à vapeur permettrait à l'iPad Pro M6 de soutenir des performances maximales sur la durée, consolidant son statut d'outil professionnel.

Ce choix stratégique servirait aussi à mieux différencier l'iPad Pro des autres modèles, comme l'iPad Air, qui resteraient sur des solutions passives plus traditionnelles.

Un horizon fixé à 2027 ?

Il ne faut cependant pas s'attendre à cette avancée immédiatement. Apple semble avoir calé l'iPad Pro sur un cycle de rafraîchissement d'environ 18 mois. La génération M5 venant d'être lancée, il faudrait donc patienter. Mark Gurman évoque une arrivée potentielle de cet iPad Pro "refroidi" aux alentours du printemps 2027.

Si cette technologie fait ses preuves sur l'iPad Pro, elle pourrait logiquement s'étendre à d'autres produits de la marque qui privilégient le silence et la finesse, comme le MacBook Air, lui aussi dépourvu de ventilateurs actifs.