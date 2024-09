De la part d'Apple, c'est une boulette qui pourrait être difficile à digérer. Pour le moment, le groupe de Cupertino peut toutefois avoir le bénéfice du doute, dans la mesure où les détails manquent concernant cet imbroglio.

Après plusieurs signalements, Apple a décidé de mettre en pause le déploiement de la mise à jour iPadOS 18 sur l'un des modèles les plus prestigieux - et donc onéreux - de sa gamme d'iPad, à savoir l'iPad Pro avec écran OLED et puce M4 lancé en mai dernier.

" Nous avons temporairement supprimé la mise à jour iPadOS 18 pour les modèles M4 d'iPad Pro pendant que nous travaillons à résoudre un problème qui a un impact sur un petit nombre d'appareils ", indique Apple.

Une visite à l'Apple Store s'impose

Une alerte avait été donnée par des utilisateurs d'iPad Pro M4 confrontés à une interruption de l'installation d'iPadOS 18, avec pour conséquence de rendre leur appareil inutilisable en refusant de s'allumer. La redoutée… brique.

D'après des témoignages sur Reddit et divers forums, le mode de récupération DFU est inopérant et Apple propose de remplacer la tablette d'infortunés propriétaires d'iPad Pro M4 touchés par le gros problème. En soulignant néanmoins que la mise à niveau vers iPadOS 18 a pu s'effectuer sans catastrophe pour d'autres.

Pour des personnes touchées, il y a pu avoir un passage par la mise à jour iPadOS 17.7, avant de tenter d'installer iPadOS 18. Une piste qui est peut-être à creuser, même s'il est aussi fait mention d'un problème apparu pendant la bêta d'iPadOS 18.