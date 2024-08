Au mois de mai, Apple a créé la surprise en dévoilant sa puce ARM Apple M4 quelques mois seulement après avoir déjà annoncé la puce Apple M3. Un décalage du calendrier dans la disponibilité de la gravure en 3 nm chez TSMC est vraisemblablement la cause de cette rapide transition dont ne profite pour le moment que la tablette iPad Pro.

Pour les MacBook Pro M4, Apple laisse passer un peu de temps. La firme avait dévoilé des MacBook Pro M3 le 31 octobre dernier lors d'un événement spécial Scary Fast et a lancé les MacBook Air M3 en mai.

Les MacBook Pro M4 arriveront cette année

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, indique dans sa newsletter Power On que la stratégie Apple Silicon est toujours d'actualité et que la gamme de produits Apple va connaître une transition générale vers la puce M4 plus tard dans l'année.

On pourrait donc découvrir lors d'une conférence de presse sur la fin du troisième trimestre ou durant le quatrième trimestre des MacBook Pro M4, des Mac Mini M4 et une gamme iMac profitant de la dernière génération de puces.

Ensuite viendront des MacBook Air M4 et des évolutions du Mac Studio et du Mac Pro qui devrait embarquer la plus puissance déclinaison de la puce Apple M4. Et s'il sera essentiellement question de faire progresser les performances des appareils et de renforcer leurs capacités pour exploiter pleinement l'environnement Apple Intelligence, certains modèles profiteront aussi d'une évolution cosmétique.

Vers un design plus fin

La nouvelle stratégie de design d'Apple tendra vers l'affinement de ses appareils, ce qui devrait se manifester dans les iPad, les iPhone et dans des MacBook Pro qui deviendront moins épais que leurs prédécesseurs.

Comme souvent, la stratégie sera progressive et s'étendra peu à peu à tous les segments de produits de la firme en tirant parti de la gravure plus fine de ses puces et de réarrangements internes des composants.

Partie avec un temps d'avance dans les processeurs ARM pour ordinateurs fixes et portables, Apple va devoir maintenant composer avec les solutions de la concurrence, comme les puces Snapdragon X de Qualcomm, qui vont essayer de lui voler la vedette et de prendre des parts de marché dans les PC ARM et les fonctionnalités IA.