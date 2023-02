L'iPhone Mini n'avait pas su trouver son public et Apple a choisi de proposer une nouvelle déclinaison de son smartphone pour le remplacer, cette fois en version Plus.

Après le format compact, c'est un grand iPhone 14 Plus qui a été proposé avec l'argument d'un grand écran et d'une batterie de belle capacité offrant une autonomie étendue.

Toutefois, son tarif élevé (plus de 1000 € même pour la version de départ de 128 Go) et le décalage grandissant par rapport aux versions Pro ont sans doute joué contre lui.

iPhone 14 Plus, le mal-aimé

Dès la phase de précommande, il est devenu le mal-aimé de la gamme et ce sentiment s'est confirmé depuis dans les ventes. L'analyste Ross Young, du cabinet d'étude DSCC spécialisé dans les technologies d'écran, a diffusé la répartition des livraisons d'écrans pour les différents types d'iPhone 14 et le graphique va dans le sens d'une demande très faible.

Source : DSCC / Ross Young

Après des volumes passés pour la production durant l'été 2022 avant la présentation officielle de la gamme, les commandes d'écran pour l'iPhone 14 Plus ont été très faibles à nulles.

Dans le même temps, celle de l'iPhone 14 a légèrement reculé pour laisser plus de place aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui représentent à eux seuls plus de 80% des livraisons d'écrans et confirment le grand intérêt du public à leur égard, malgré des tarifs encore plus élevés.

L'iPhone 15 Plus toujours prévu dans la série de 2023

La série a connu des difficultés d'approvisionnement sur la fin d'année du fait de la résurgence du Covid-19 en Chine, imposant la fermeture des sites de production et générant des incidents dans les usines.

De fait, les livraisons d'iPhone 14 devraient se retrouver en-dessous de celles de l'iPhone 13 l'an dernier sur les premiers mois de l'année.

Malgré le désintérêt du public pour l'iPhone 14 Plus, Apple devrait retenter sa chance cette année avec un modèle iPhone 15 Plus toujours prévu dans la nouvelle série.

Il reste à voir si la firme californienne tirera des enseignements du cycle commercial difficile de ce smartphone.