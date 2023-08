Le bureau des plaintes est ouvert pour des utilisateurs d'iPhone 14 Pro d'Apple. Ils pointent du doigt une dégradation potentiellement prématurée de la capacité de batterie pour ce smartphone de la marque à la pomme qui a été lancé il y a moins d'un an.

Dans sa newsletter, la journaliste américaine Joanna Stern écrit par exemple que son iPhone 14 Pro utilisé depuis le mois de septembre dernier a vu sa capacité de batterie maximale chuter à 88 %.

" Est-ce parce que j'utilise trop mon téléphone et que j'ai déjà atteint 450 cycles de charge (c'est ce que dit l'Apple Store) ? Est-ce dû à la chaleur de la charge rapide ? Est-ce qu'il y a un problème avec la batterie ? "

À surveiller avant une réaction officielle

Autant de questions posées qui sont pour le moment sans réponse, tandis que The Verge a recueilli en interne des témoignages plus mitigés. Deux iPhone 14 Pro à 93 % et 91 % de capacité de batterie, et un iPhone 14 Pro à 97 %.

" Au cours des années précédentes, la plupart d'entre eux n'ont pas constaté de baisse de capacité signalée avant deux ans d'utilisation, au moins. " The Verge souligne en outre que la batterie d'un iPhone 14 ou iPhone 14 Pro est plus onéreuse à remplacer, une fois la garantie d'un an expirée.

Sur son site, Apple écrit qu'une batterie normale est conçue pour conserver jusqu'à 80 % de sa capacité d'origine au bout de 500 cycles de charge complets, et ce dans des conditions d'utilisation normales. " Plus l'état de votre batterie se dégrade, plus sa capacité à fournir des performances optimales diminue. "

C'est depuis iOS 11.3 qu'Apple a ajouté un état de santé de la batterie dans les paramètres. Il informe notamment sur la capacité maximale de la batterie, en comparaison avec la capacité de la batterie quand elle était neuve.

Une autre question à ajouter

La fonctionnalité Always-On d'écran toujours activé est exclusive à l'iPhone 14 Pro (iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max). Son impact sur l'état de santé global de la batterie pourrait jouer dans la balance et de manière plus prononcée qu'attendu.