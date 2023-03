Si vous êtes bloqués en plein milieu de la guerre qui oppose les fans d'Apple à ceux de Samsung, voilà une vidéo qui pourrait vous donner quelques arguments pour défendre votre Galaxy S23 Ultra ou votre iPhone 14 Pro Max.

La sempiternelle opposition entre Apple et Samsung revient à chaque sortie majeure d'un smartphone haut de gamme. Et il faut dire que chaque smartphone dispose de ses propres arguments.

À vrai dire, on trouve même qu'il est complètement inutile de les opposer tant ils se différencient dans leur approche et le public visé : entre ouverture totale (parfois à tort) d'Android et cloisonnement (parfois limitant) d'iOS, les deux appareils ne sont pas réellement concurrents, mais visent tout simplement différentes cibles.

PhoneBuff a toutefois pris le parti d'opposer les deux ténors du moment en les mettant côte à côte pour savoir lequel est le plus performant. On ne va pas jusqu'à rappeler les fiches techniques des appareils pour évoquer une puissance brute pour deux raisons : d'une part les technologies sont trop différentes, de l'autre rien ne sert d'en avoir sous le capot si la partie logicielle ne l'exploite pas pleinement, et là encore avec 2 OS complètement différents, il n'y a aucun sens à confronter les appareils.

Donc finalement, c'est dans l'expérience utilisateur que l'opposition se transpose, et donc on ne parlera pas vraiment de smartphone le plus performant, mais d'expérience la plus agréable.

Les fanboys en sueur

La chaine YouTube a mis en place un protocole de test qui consiste à enchainer le lancement de diverses applications et services. Pour éviter que le facteur humain ne biaise les résultats, c'est un robot qui s'occupe de tapoter sur les écrans.

Au final, on note que le Galaxy S23 Ultra est légèrement plus rapide dans le lancement des applications, tandis que l'iPhone 14 Pro Max est plus rapide dans la capture et le traitement des photos.

Si vous attendiez une réponse formelle et claire, manque de chance... Mais d'un autre côté, la question est biaisée d'avance, comme on l'expliquait en début de note : le meilleur smartphone est avant tout celui qui répond à vos besoins, et à votre budget.