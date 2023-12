Commençons par l'iPhone 15 128 Go.

Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces jusqu’à 2x plus lumineux en extérieur que celui de l’iPhone 14. En aluminium et verre teinté, il résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière et sa face avant Ceramic Shield est le verre le plus robuste utilisé sur les smartphones.

Sa puce puissante et ultra-rapide A16 Bionic offre une grande fluidité sur les fonctionnalités avancées comme le traitement photo informatique ou le mode isolement de la voix pour les appels. Elle est également économe en énergie et permet une autonomie d’une journée.

Nouveau sur l'iPhone 15, Dynamic Island fait remonter vos alertes et activités en direct pour que rien ne vous échappe.

Le smartphone est équipé d'un appareil photo 48 Mpx super haute résolution pour capturer des images incroyablement détaillées. Le téléobjectif 2x de qualité optique vous permet d’obtenir le cadrage parfait pour vos gros plans.

Vous pouvez également réaliser des portraits avec un niveau de détail et de couleur saisissant en touchant simplement l’écran pour déplacer la mise au point d’un sujet à l’autre, même après la prise de vue.

Le nouveau connecteur USB‑C vous permet d’utiliser le même câble pour charger votre iPhone 15, votre Mac, votre iPad et même votre Apple Watch ou vos AirPods.

L'iPhone 15 propose également des fonctionnalités de sécurité comme le SOS d’urgence par satellite, pour pourvoir prévenir les secours même en l’absence de réseau cellulaire ou de Wi‑Fi. De plus, grâce à la fonction Détection des accidents, l'iPhone est capable de détecter un accident de voiture grave et d'appeler les secours pour vous.

L'iPhone 15 128 Go est au prix de 904 € au lieu de 969 €, soit 6% de remise chez Leclerc. Livraison standard à partir de 4,90 €.



Passons maintenant à l'écran PC gaming LCD Lenovo G24-10.

Ce moniteur Full HD de 23,6 pouces avec dalle TN vous offre des images exceptionnelles d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, un temps de réponse rapide de 1 ms et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz pour un gameplay plus fluide sans aucune déchirure ni latence.



La technologie compatible NVIDIA G-SYNC élimine le flou de mouvement et améliore la clarté visuelle.

La certification TÜV Rheinland Eye Comfort, l'écran anti-reflet et la faible lumière bleue minimisent la fatigue oculaire, même après de longues heures de jeu.

Il est conçu pour s'adapter à tous les environnements de jeu, y compris les compétitions E-Sport.

Le G24-10 est également muni de ports HDMI 1.4 et DP 1.2 ainsi que d'un support VESA 100 x 100 mm et d'une sortie audio pratique.

L'écran PC gaming LCD Lenovo G24-10 est en réduction à 119,90 € au lieu de 199,99 €, soit 40% de remise sur Rue du Commerce.





Enfin, terminons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch6 Classic BT.



Elle est dotée d'un cadran Super AMOLED de 43 mm avec couronne rotative.

Vous avez accès à un large éventail d'options de personnalisation pour le cadran avec des designs uniques, des interfaces personnalisées ou des photos et l'écosystème Galaxy vous assure une interaction encore plus fluide avec les autres produits Galaxy.

Pour les randonneurs, les cyclistes et amateurs d'activités de plein air, le GPS précis vous guide virage après virage.

Un coach sportif vous accompagne au quotidien en vous permettant de surveiller votre fréquence cardiaque et en vous aidant à atteindre tous vos objectifs. Vous recevez également des alertes en cas d’anomalies lors de vos efforts sportifs.

Un traqueur optimisé vous donne un suivi détaillé de vos phases de sommeil afin d'adopter des habitudes plus saines.

Vous pouvez passer des appels avec le Bluetooth 5.3 grâce au micro et au haut-parleur intégrés.

La montre est étanche jusqu'à 50 mètres.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch6 Classic BT est en promotion à 289 € au lieu de 419 € avec la réduction déjà appliquée + le coupon de 30 € disponible, soit une remise totale de 31% sur Amazon. La livraison est gratuite.





