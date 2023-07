Comme chaque année, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones durant le mois de septembre 2023. La série iPhone 15 est en approche et les fuites sont déjà nombreuses à son sujet.

Si les rumeurs n'évoquent pas de changements majeurs dans le design des appareils mobiles, on peut déjà s'attendre à un certain nombre d'évolutions. L'un des plus visibles sur l'iPhone 15 sera peut-être le support du Dynamic Island sur tous les modèles, mettant un terme à la présence de l'encoche.

Standard ou Pro, à chacun son iPhone 15

Cette année encore, Apple va plus nettement différencier les versions Standard et Pro en apportant à ces dernières des innovations plus nombreuses, comme le processeur Apple A17 Bionic qui devrait profiter pour la première fois d'une gravure en 3 nm.

Rendu de l'iPhone 15

Tous les iPhone 15 basculeront vers un connecteur USB-C au lieu du Lightning. On évoque un châssis en titane pour les modèles Pro et des boutons qui pourraient ne plus être mécaniques, mais capacitifs.

Pour protéger la nouvelle gamme, une coque iPhone 15 sera nécessaire et il se trouve qu'il est déjà possible d'en commander. En effet, les différentes fuites ont déjà donné les cotes des smartphones qui, depuis la série iPhone 14, sont proposés en deux tailles d'écran : 6,1 pouces et 6,7 pouces, ce qui permet de proposer dès à présent des coques compatibles.

Pérenniser son achat avec une coque

Mettre à l'abri son iPhone 15 dans une coque, qu'elle soit colorée ou transparente, rigide ou souple, c'est un bon moyen d'éviter les accidents des chutes et chocs du quotidien, mais c'est aussi une façon de pérenniser son appareil mobile dans l'objectif d'une revente ultérieure.

Les ventes de smartphones reconditionnés explosent et les iPhone sont aux premières loges de cette tendance grâce à leur faible décote qui permet de récupérer une bonne partie de son investissement.

Encore faut-il avoir un modèle présentable à proposer pour en obtenir le meilleur prix d'où l'intérêt d'une coque de qualité. Ensuite, choisir la bonne coque dépendra des considérations esthétiques et de protection, entre finesse, choix du matériau et transparence, tout en conservant la compatibilité MagSafe pour la recharge sans fil.