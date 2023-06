Dans quelques heures, Apple présentera de multiples nouveautés durant la keynote d'ouverture de son événement développeurs annuel WWDC 2023. Si de nouveaux gadgets très attendus, comme un premier casque de réalité mixte ou un MacBook Air 15 pouces occuperont les esprits, la conférence en dira plus sur iOS 17, la prochaine évolution de l'OS mobile déployée avec la future série iPhone 15.

Et justement, il semble que la phase de production de masse des prochains smartphones soit imminente. Selon la publictation chinoise Economic Daily News, l'assembleur Foxconn a terminé la phase de pré-production et se prépare à lancer la production de masse durant le mois de juillet.

Production en juillet pour des volumes conséquents

Les dernières modifications techniques, qui auraient pu retarder la mise en production, ont été réglées et tout semble paré pour commencer à générer du stock en amont de la présentation et du lancement de la gamme iPhone 15, sans doute une nouvelle fois durant le mois de septembre.

Rendu de l'iPhone 15 Pro

Apple s'y prendrait relativement tôt pour assurer une grosse production initiale estimée à 85 à 90 millions d'unités pour la fin de l'année. La firme distinguant de plus en plus ses modèles standard et Pro, on peut penser qu'elle a donné la priorité de production aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui concentreront les innovations, comme un alliage en titane, un nouveau processeur Apple A17 Bionic et une partie photo améliorée.

Stratégie premium

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus tiendraient plutôt d'une évolution douce par rapport aux iPhone 14 en conservant le processeur Apple A16 Bionic tout en abandonnant l'encoche pour le Dynamic Island. Les quatre smartphones devraient également se doter d'un port USB-C en remplacement de la connectique Lightning.

Foxconn a de nouveau mené une intense campagne de recrutement de travailleurs pour ses usines en prévision de la production des nouveaux iPhone. La situation se présente mieux cette année après les moments difficiles liés aux interruptions à cause de la reprise de pandémie de Covid-19 en Chine.

Si les volumes prévus se confirment, cela suggère qu'Apple s'attend de nouveau à un joli succès pour ses prochains smartphones, peut-être appuyés par l'aspect plus premium et attirant des modèles Pro qui sont ainsi plus plébisicités.