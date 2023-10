La gamme iPhone 15 a déployé ses charmes en septembre en misant toujours sur les modèles standard mais aussi des versions Pro aux atouts ciselés dans le titane et la gravure en 3 nm de leur processeur mobile Apple A17 Pro.

La nouvelle série a surpris en n'augmentant pas sensiblement ses prix, malgré les suppositions liées aux nouveaux matériaux et au fameux capteur photo à tetraprisme renforçant la capacité de zoom de l'iPhone 15 Pro Max.

Avec un prix de départ un peu en-dessous des 1000 €, ils restent des appareils mobiles haut de gamme sur le segment des smartphones mais combien coûtent-ils à fabriquer ?

La somme des composants

La BOM (Bill of Materials) évalue le coût de la somme des composants et leur assemblage, hors autres dépenses (propriété intellectuelle, logistique, marketing, etc).

Elle fournit une information indicative utilisée comme base de comparaison mais qui reste toutefois difficile à cerner, les montants estimés des composants pouvant beaucoup varier avec les contrats des fournisseurs en fonction des volumes et sa valeur dépendant également de qui procède à son calcul.

Malgré tout, une estimation produite par Fomalhaut Techno Solutions et diffusée par le Nikkei établit les coûts de la BOM pour chaque modèle d'iPhone 15 comme suit, avec pour comparaison (bancale car incluant tous les coûts supplémentaires et les taxes spécifiques au marché) le prix de vente en France :

iPhone 15 : 423 dollars / prix de vente (FR) : à partir de 969 €

/ prix de vente (FR) : à partir de 969 € iPhone 15 Plus : 442 dollars / prix de vente (FR) : à partir de 1119 €

/ prix de vente (FR) : à partir de 1119 € iPhone 15 Pro : 523 dollars / prix de vente (FR) : à partir de 1229 €

/ prix de vente (FR) : à partir de 1229 € iPhone 15 Pro Max : 558 dollars / prix de vente (FR) : à partir de 1479 €

Des iPhone 15 Plus chers à produire

Les nouveaux modèles seraient ainsi légèrement plus chers à produire que la génération précédente, avec des différences de 8 à 16% selon les variantes. L'iPhone 15 Pro Max coûterait ainsi 12% plus cher en composants que l'iPhone 14 Pro Max l'an dernier tandis que l'iPhone 15 Pro ne verrait le coût de sa BOM augmenter que de 8%.

C'est finalement le modèle de base qui afficherait la plus grande différence, de 16%. Les données sont un peu contre-intuitives dans la mesure où les iPhone Pro exploitent un châssis en partie en titane, matériaux coûteux, et font appel à un processeur Apple A17 Pro gravée en 3 nm, une première dans l'industrie et qui là aussi n'est pas donnée, d'autant plus qu'il s'agit de la première génération N3B de TSMC.

Le rapport relève tout de même que la nouvelle puce et l'affichage OLED LTPO des modèles Pro sont parmi les composants les plus onéreux avec, dans le cas particulier de l'iPhone 15 Pro, le capteur photo tetraprisme, bien plus coûteux que le capteur de zoom de l'iPhone 14 Pro Max.