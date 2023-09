Apple a présenté sa nouvelle gamme iPhone 15 ce 12 septembre 2023 et a maintenu une importante différenciation entre les modèles standard et les versions Pro.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont les premiers à profiter d'un processeur mobile gravé en 3 nm et garderont sans doute ce temps d'avance jusqu'à l'année prochaine grâce au partenariat étroit entre la firme californienne et le fondeur taiwanais TSMC, au point de pouvoir préempter sa production.

Alors que l'on attendait un processeur Apple A17 Bionic, c'est finalement une puce Apple A17 Pro qui embarque dans les nouveaux smartphones d'Apple avec la force d'une gravure affinée permettant d'obtenir plus de puissance et/ou moins de consommation d'énergie.

Pour cette puce aux 19 milliards de transistors, Apple a fait un compromis en proposant une partie CPU de 6 coeurs plus rapide de 10% par rapport à la génération précédente et en se concentrant sur l'amélioration des performances du GPU.

La partie graphique comprend désormais elle aussi 6 coeurs GPU et promet un bond de performances de 20%. Il propose également des fonctions avancées comme le support du ray tracing matériel, permettant un traitement 4 fois plus rapide qu'avec le ray tracing logiciel de l'Apple A16 Bionic.

La puce Apple A17 Pro intègre également un nouveau module Neural Engine de 16 coeurs deux fois plus rapide et désormais capable de gérer 35 000 millliards d'opérations à la seconde.

Elle dispose enfin d'une forme d'upscaling en combinant les performances du GPU et du Neural Engine afin de proposer des graphismes haute résolution avec une consommation d'énergie allégée.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max devraient en outre profiter de 8 Go de RAM LPDDR5 pour accompagner le processeur Apple A17 Pro qui comprend une section pour la gestion de l'USB 3 assurant des débits jusqu'à 10 Gbps via le port USB-C remplaçant dorénavant la connectique Lightning. Le nouveau processeur est aussi l'occasion d'apporter une compatibilité avec le codec AV1.

Comme d'habitude, il manque encore beaucoup de détails sur la puce Apple A17 Pro, dont certains pourraient émerger avec le démontage à venir des nouveaux appareils mobiles.