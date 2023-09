Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 15 la semaine passée, et il semble que l'ensemble des stocks prévus au lancement soit déjà écoulé : sur les différents Apple Stores, les smartphones affichent la rupture de stock et des délais de livraison qui explosent.

Annoncés le 12 septembre dernier, les iPhone 15 ont littéralement séduit les utilisateurs par l'arrivée de quelques nouveautés bien senties : nouveau processeur A17 Bionic, mais également châssis en alliage de titane, nouveau bloc photo avec zoom optique x5 et encoche retravaillée sur l'écran...Le tout combiné à des prix étonnamment en baisse par rapport à la génération précédente, de quoi motiver les utilisateurs à renouveler plus facilement leur matériel.

Les précommandes ont donc rassemblé les foules, et l'on voit déjà les dates de livraison prévues se décaler un peu plus chaque jour... Désormais, il faut compter jusqu'à 2 mois pour pouvoir espérer recevoir son appareil. Certaines références basiques restent accessibles avec une livraison prévue au 22 septembre, date de mise sur le marché, mais pour une grande majorité des configurations, les livraisons s'affichent déjà entre fin octobre et début novembre.

Vrai succès ou pénurie organisée ? Les deux.

Faut-il y voir un succès retentissant pour Apple ? Oui et non... Apple avait anticipé le succès de ses appareils, mais n'a pas communiqué sur l'état des stocks disponibles au lancement des différents modèles, on ne connait d'ailleurs pas la répartition en fonction des modèles. La marque a pris pour habitude de réaliser des lancements en deux temps pour susciter l'attente et gonfler la demande de façon artificielle autour de ses appareils, les utilisateurs se sont donc rués sur l'iPhone 15 à l'annonce des prix plus attractifs cette année... Même si le succès est au rendez-vous, il est fort probable qu'Apple ait sciemment organisé la rupture de stock pour maintenir un effet de demande autour de ses appareils, et il faudra certainement attendre quelques mois avant que l'intégralité des modèles ne se retrouve disponible sans délai.