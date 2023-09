La série iPhone 15 comprend les iPhone 15 et iPhone 15 Plus pour les versions standard, qui reprennent une partie des fonctionnalités des iPhone 14 Pro de 2022, et les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pour les variantes dotées des dernières innovations.

Dès le début de la présentation des nouveaux modèles lors de la keynote du 12 septembre, Apple a mis en valeur un aspect : le châssis en titane plutôt qu'en aluminium.

Plus résistant, plus léger, avec une jolie texture brossée, le matériau apporte une qualité supérieure à des smartphones de plus en plus mis en valeur par la firme de Cupertino.

Ce nouveau style est par ailleurs mis en valeur par des coloris spécifiques mettant en valeur la finition.

Sur ce châssis luxueux (des smartphones Android premium devraient bientôt s'en équiper), le traditionnel bouton Mute a été transformé en bouton d'action donnant accès à des fonctions spécifiques ou des raccourcis vers des applications, lui donnant ainsi plus de souplesse d'usage.

L'iPhone 15 Pro propose un affichage de 6,1 pouces tandis que l'iPhone 15 Pro grimpe à 6,7 pouces, avec des bordures affinées et toujours le Dynamic Island masquant les poinçons du capteur photo avant et du Face ID, et le support de l'Always on Display ainsi que du ProMotion pour un rafraîchissement d'écran dynamique.

Toujours dans ce châssis, on trouve désormais un port USB-C à la place du port Lightning, avec une compatibilité USB 3 permettant des débits jusqu'à 10 Gbps.

Apple A17 Pro, la première puce mobile gravée en 3 nm

L'autre grande nouveauté des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max porte sur le nouveau processeur mobile Apple A17 Pro (pas d'appellation Bionic, finalement), premier de son genre à être gravé en 3 nm chez TSMC.

Outre la plus grande finesse de gravure qui va assurer des performances supplémentaires, Apple a mis l'accent sur l'évolution de la partie GPU qui supporte désormais le raytracing hardware.

De quoi donner des jeux encore plus beaux tout en profitant d'une bonne fluidité par rapport au ray tracing logiciel. La nouvelle puce assure une compatibilité WiFi 6E et l'on trouve à bord des smartphones une puce UWB de 2ème génération pour le positionnement proche. A noter également le support de la charge sans fil Qi2.

La fonction SOS d'urgence par satellite est toujours bien présente, tout comme la compatibilité 5G avancée, toujours fournie par des composants Qualcomm (il faudra encore patienter pour un modem made in Apple).

Un zoom x5 équivalent 120 mm

Pour la photo, les iPhone 15 Pro / Pro Max embarquent toujours trois capteurs. Le module principal de 48 mégapixels a été amélioré par rapport à celui de l'iPhone 14 Pro avec un capteur plus grand.

L'ultra grand angle de 12 mégapixels permettra de prendre des plans larges mais aussi aussi de réaliser de la macrophotographie. La nouveauté la plus attendue vient d'un nouveau téléobjectif de 12 mégapixels capable d'assurer un zoom optique x5 sur l'iPhone 15 Pro Max (l'iPhone 15 Pro restant avec un zoom x3).

Un ingénieux système de prismes étire la distance focale jusqu'à un équivalent 120 mm tout en restant ultra compact et dépassant à peine de la coque. C'est distinct des systèmes périscopiques sur les smartphones Android mais a priori tout aussi efficace.

A cet équipement désormais capable d'enregistrement vidéo en 4K 60 fps (au lieu de 30 fps précédemment) s'ajoute une photographie computationnelle de pointe qui embellira les clichés, du mode portrait avancé au mode nuit conservant un bon niveau de détails.

Le capteur photo principal et l'ultra grand angle pourront fonctionner ensemble pour créer de la vidéo spatiale avec effet de profondeur dont on pourra profiter sur un casque Apple Vision Pro.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, lancés avec iOS 17, seront en précommande à partir de vendredi 15 septembre 2023, pour une disponibilité le 22 septembre 2023. Les rumeurs de lancement retardé semblent donc invalidées.

La grille tarifaire s'étend comme suit, en fonction de la capacité de stockage :

iPhone 15 Pro 128 Go : 1229 €

iPhone 15 Pro 256 Go : 1359 €

iPhone 15 Pro 512 Go : 1609 €

iPhone 15 Pro 1 To : 1859 €