C'est avec l'iPhone 14 sorti récemment que l'on a pu voir la nouvelle stratégie toujours plus affirmée d'Apple de différencier davantage sa gamme d'iPhone et iPhone Pro.

La marque a ainsi délibérément fait le choix de laisser ses iPhone 14 et iPhone 14 Plus sous puce Apple A15, une puce lancée lors de la précédente génération. Cette stratégie a automatiquement orienté les utilisateurs vers l'iPhone 14 Pro, bien plus cher, mais plus "légitime" auprès d'une grande partie des acheteurs.

La gamme Pro toujours mieux dotée

Avec l'iPhone 15 Pro, Apple compte aller plus loin et la gamme la plus élaborée profitera de plusieurs exclusivités pour séduire les utilisateurs, tout en permettant de mieux se différencier avec les iPhone 15 "standard".

C'est ainsi que la gamme Pro de l'iPhone 15 devrait embarquer la nouvelle puce A17 Bionic, tandis que la version standard se dotera de la puce A16. La puce A17 sera gravée en 3 nm et proposera plus de puissance et une meilleure consommation électrique.

La déclinaison pro profitera, tout comme les autres versions d'un port USB-C, mais Apple prévoit déjà de décliner la connectique en version plus rapide. Il s'agirait ainsi d'USB 3.2 ou de Thunderbolt 3 avec un débit de 20 à 40 Gb/s tandis que l'iPhone 15 se dotera d'un USB 2.0 aux débits identiques à ceux proposés actuellement.

Les iPhone 15 Pro embarqueront également plus de RAM, on évoque jusqu'à 8 Go ce qui devrait permettre de gérer plus facilement le multitâche. On sait également que les iPhone 15 Pro n'auront plus de bouton physique. Les boutons de volume + et - seront emplacés par des capteurs haptiques qu'il suffira de presser.

Enfin, Apple compte bien profiter de l'iPhone 15 Pro pour intégrer un objectif périscopique avec un zoom optique x10.

Reste qu'avec toutes ces améliorations, le prix de l'iPhone 15 Pro pourrait littéralement exploser. Dans le même temps, l'iPhone 15 standard devrait se présenter comme une évolution mineure, sans pour autant voir son prix diminuer...