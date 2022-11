La série iPhone 15 devrait inaugurer plusieurs évolutions au niveau du design. L'une des plus importantes sera l'abandon de la connectique Lightning pour un port USB-C qui pourrait offrir du haut débit mais uniquement sur les versions Pro.

On évoque également le remplacement de l'iPhone 15 Pro Max par un iPhone 15 Ultra qui ajouterait un zoom périscopique à sa configuration photo, tout en profitant d'un processeur mobile Apple A17 Bionic gravé pour la première fois en 3 nm.

Un fournisseur aux premières loges pour éliminer les boutons physiques

Une autre rumeur, qui existe en fait depuis plusieurs années, fait état de l'abandon des touches physiques remplacées par des zones tactiles. L'analyste Ming-Chi Kuo a relevé cette possibilité dans un tweet à la fin du mois d'octobre 2022, au moins pour les iPhone 15 Pro.

Appuyer sur les zones dédiées déclenchera une confirmation par vibration, ce qui impliquera d'intégrer deux Taptic Engines supplémentaires. Cette rumeur d'un iPhone 15 Pro sans boutons se voit renforcée indirectement par une déclaration d'un fournisseur d'Apple, Cirrus Logic, qui indique être en mesure de proposer ses nouveaux composants HPMS (High Performance Mixed Signal), qui comprennent les modules haptiques, à l'un de ses gros clients l'an prochain.

En précisant que le composant HPMS arrivera sur la deuxième partie de l'année prochaine, le rapprochement avec le lancement de l'iPhone 15 Pro est inévitable. C'est ce que signalent les analystes de Barclays dans un commentaire en suggérant qu'il s'agit là du cas d'usage le plus probable pour le nouveau composant de Cirrus Logic.

Une évolution esthétique de long terme ?

Pourquoi vouloir abandonner les boutons de l'iPhone ? Les arguments les plus évidents restent l'élimination de parties mobiles qui peuvent toujours casser et obliger à un remplacement.

Cela permet également de limiter le nombre d'ouvertures dans le châssis et de renforcer l'étanchéité de la coque, ce qui peut aussi réduire le risque de dysfonctionnement et de devoir envoyer le smartphone en réparation.

Plus largement, il y a peut-être un choix de design s'orientant vers des lignes de plus en plus épurées qui finiront par donner un iPhone sans aucune ouverture ni éléments protubérants, les connexions et la charge se faisant en sans fil (technologie MagSafe pour les iPhone)

A ce titre, la volonté d'Apple d'aller vers l'eSIM (et plus tard l'iSIM) peut aussi se comprendre en ce sens. Avec une SIM intégrée ou simulée, plus besoin du chariot SIM dans la tranche ni de carte SIM à insérer, tout se fait en quelques étapes à partir de menus affichés à l'écran.