Pour ses iPhone, Apple a conçu en interne un ensemble de puces dédiées que l'on ne retrouve pas chez les autres fabricants de smartphones. La pièce maîtresse est bien sûr le SoC Apple Ax qui combine un savoir-faire de pointe.

Exception à cette stratégie, le modem est toujours confié au groupe Qualcomm et cette alliance s'est notamment répétée avec le passage à la 5G. Toutefois, les conflits sur les droits de licence ont été intenses ces dernières années et la firme de Cupertino s'est lancée dans la création de son propre modem 5G.

Un travail de longue haleine

Apple a racheté la division des modems 5G d'Intel en 2019 pour 1 milliard de dollars et a procédé à divers recrutements d'experts pour se constituer une puissante équipe.

iPhone 14 Pro démonté (crédit : iFixit)

Le modem reste un composant particulièrement difficile à concocter et une bonne partie du casse-tête se situe au niveau des réglages et de la qualité des composants de radiofréquence (RF), qui sont justement une spécialité chez Qualcomm et assurent à ses solutions des performances supérieures.

Le modem 5G custom d'Apple était pressenti pour faire une première apparition en 2023 dans la série iPhone 15 mais ce calendrier a été mis en doute par l'analyste Ming-Chi Kuo dès le début de l'été 2022.

Qualcomm toujours présent pour quelques années encore

Une nouvelle fois, c'est par les déclarations indirectes de Qualcomm que se dessine l'évolution de ce projet. Ce dernier a fait savoir aux investisseurs qu'il conserverait la fourniture complète des modems 5G dans les iPhone en 2023.

Ce n'est qu'en 2025, après l'expiration des accords de licence, que sa part dans la fourniture des modems devrait diminuer...si Apple parvient à créer un modem 5G suffisamment performant.

Qualcomm continue de développer ses propres solutions et le modem Snapdragon X70 attendu avec le futur processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 ajoutera une couche d'intelligence artificielle pour en optimiser le fonctionnement justement au niveau des réglages des composants RF et de gestion des fréquences, devenue très complexe avec la 5G.

Le futur modem, compatible avec les derniers standards du 3GPP, sera capable d'atteindre 10 Gbps en débit descendant et 3,5 Gbps en débit montant. Il sera d'abord déployé dans les smartphones Android.

A noter également que la fonction de communication d'urgence par satellite de la série iPhone 14 (fonctionnalité réservée au marché nord-américain pour le moment) est permise par le support de la bande de fréquence adéquate (bande n53 de Globalstar) dans le modem de Qualcomm, en plus de composants dédiés annexes créés par Apple.