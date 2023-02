Pour ses iPhone, Apple propose un mode de recharge sans fil depuis plusieurs générations d'abord selon le protocole Qi puis avec le système compatible MagSafe mais il manquait encore une fonctionnalité dont disposent certains smartphones Android depuis longtemps.

Car s'il est possible de recharger le smartphone par technologie sans fil, il peut être aussi intéressant de recharger de petits accessoires comme des écouteurs sans fil ou une montre en utilisant un mécanisme de charge sans fil inversée, dans lequel la charge du gagdet se fait en utilisant la capacité de la batterie du smartphone.

Cette recharge sans fil inversée est espérée depuis l'iPhone 11 et a même été aperçue entre les lignes de code de certains logiciels mais elle n'est toujours pas d'actualité sur iPhone.

La charge sans fil inverse enfin réalité sur iPhone ?

Cela pourrait changer avec l'iPhone 15 (ou plus spécifiquement l'iPhone 15 Pro ?). Le site 9to5Mac affirme que la firme de Cupertino n'a pas abandonné l'idée et aurait même voulu l'exploiter sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max avant de renoncer.

Selon ses sources, Apple active ses troupes afin de finaliser la technologie de charge sans fil bilatérale et optimisée pour le lancement de la série iPhone 15 cet automne.

Le démontage de l'iPhone 12 et les tests réalisés pour la FCC avaient révélé que les composants de la charge sans fil inversée étaient présents dans le smartphones mais pas activés.

De même, avec la batterie externe MagSafe, il est possible d'envoyer de l'énergie de la batterie d'un iPhone en charge vers l'accessoire en mode sans fil, suggérant un mode de charge sans fil inversée actif dans l'appareil mobile, même si Apple ne l'a jamais évoqué comme tel.

La charge sans fil inversée sur iPhone devrait permettre de recharger n'importe quel accessoire compatible avec la norme de charge sans fil Qi. Le cas d'application le plus évident reste la recharge sans fil des écouteurs AirPods en les posant sur le dos de l'iPhone.

Des optimisations spécifiques

Selon 9to5Mac, la technique d'Apple sera optimisée pour prendre en compte différents paramètres comme la dissipation thermique et l'efficacité de charge en fonction des appareils utilisés.

iPhone 12 Pro Max démonté avec la bobine pour la charge sans fil (source : iFixit)

On devrait également trouver dans iOS une interface et des animations spécifiques pour la charge sans fil inverse et la meilleure façon de l'utiliser. Les travaux sur cette fonctionnalité seraient donc toujours en cours mais il reste possible qu'elle manque encore la fenêtre de lancement de l'iPhone et soit de nouveau repoussée, si les critères techniques ne sont pas atteints dans les temps.

Après tout, le socle de charge sans fil AirPower, annoncé dès 2017 et qui devait charger simultanément un iPhone et des accessoires mais finalement jamais commercialisé, rappelle les exigences d'Apple en la matière.et sa capacité à refuser de lancer un produit s'il n'est pas pleinement satisfaisant.