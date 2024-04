Commençons par l'iPhone 15 128 Go - Noir.

Il présente un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui offre une luminosité extérieure jusqu'à deux fois supérieure à celle de l'iPhone 14. Son revêtement en Ceramic Shield à l'avant et son châssis en aluminium le rendent résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière.

Doté d'un appareil photo principal de 48 MP avec un téléobjectif 2x de qualité optique, l'iPhone 15 intègre également la puce A16 Bionic, alliant performances élevées et efficacité énergétique.

Avec l'ajout du connecteur USB-C, vous pouvez désormais utiliser le même câble pour charger votre Mac, votre iPad et votre iPhone 15.

L'iPhone 15 128 Go - Noir est au prix de 669,99 € avec le code POMME35 uniquement jusqu'à ce soir 23 h 59 sur Rakuten. Expédié gratuitement par un vendeur pro.

Il est également disponible au même prix en vert et bleu et à 674,99 € en rose (avec le code).



Passons au téléviseur Xiaomi A2 50".

Il est doté d'un écran 4K Ultra HD Premium avec MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), garantissant une qualité d'image optimale même lors des mouvements rapides ainsi qu'une expérience visuelle immersive grâce à son design sans bordure et à son cadre ultra-fin.



Profitez d'images aux détails nets, renforcés par Dolby Vision pour des couleurs éclatantes.





La Xiaomi A2 est équipée de deux haut-parleurs de 12 W, soutenus par les codecs Dolby Audio et DTS-HD.

Elle offre un accès simplifié à un large éventail de contenus avec Android TV et l'Assistant Google, et intègre également la fonction Chromecast built-in qui permet de diffuser facilement du contenu depuis des appareils mobiles.

Le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0 sont pris en charge.

La TV Xiaomi A2 50" est à 319 € avec le code ODFW50 ou WODF50 sur AliExpress avec la livraison gratuite de France. Son prix officiel est 499 €.



Enfin, terminons avec le téléviseur Xiaomi P1E 55".

TV connectée 4K UHD dotée de la technologie MEMC, elle offre un rapport corps / écran plus important pour une immersion totale.

Grâce à Android TV et à l'Assistant Google intégré, vous pouvez accéder à une vaste sélection d'applications et contrôler votre téléviseur par commande vocale. La télécommande Bluetooth à 360° rend la navigation encore plus pratique, avec des boutons dédiés pour Netflix et Prime Video.

Avec Chromecast built-in et Miracast, vous pouvez diffuser facilement du contenu depuis votre smartphone ou tablette.

Le téléviseur intègre deux haut-parleurs stéréo de 10 W, associés à Dolby Audio et DTS-HD.

La TV Xiaomi P1E 55" est à 319 € seulement avec le code ODFW50 ou WODF50 sur AliExpress, avec la livraison gratuite de France par Chronopost. Son prix officiel est 599 €.



À découvrir aussi sur GNT :