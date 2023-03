Après avoir proposé un iPhone 14 proposant une encoche dans les versions standard et le poinçon étiré Dynamic Island pour les versions Pro, l'iPhone 15 mettra tout le monde d'accord en adoptant la seconde option sur tous les modèles.

Le poinçon ovale comprend le capteur photo avant et le module pour la reconnaissance faciale avancée Face ID. Mais ce module pourrait disparaître avec la génération suivante.

Face ID sous l'écran avec l'iPhone 16 Pro

De nouveau, une rumeur en provenance de Corée affirme que le capteur du Face ID disparaîtra sous l'écran de l'iPhone 16 Pro de 2024. Mais pour disposer d'un affichage totalement vierge et dépourvu de tout poinçon, il faudrait attendre l'iPhone 18 Pro de 2026 avec le passage du capteur photo également sous l'écran.

Apple devrait donc continuer d'appliquer sa stratégie de mise à jour hardware en deux temps pour sa gamme iPhone, les modèles Pro bénéficiant d'innovations qui se retrouvent un an plus tard dans les versions standard.

La seule exception portera sur le connecteur USB-C qui sera proposé sur tous les modèles d'iPhone 15 mais il s'agit ici de la conséquence de la réglementation européenne plutôt que d'une décision stratégique d'Apple.

Le capteur photo UDC, ce sera pour l'iPhone 18 Pro

Cette tendance s'est accentuée avec l'iPhone 14 / iPhone 14 Pro et devrait se prolonger avec l'iPhone 15 / iPhone 15 Pro. Si ce schéma est respecté, c'est en 2027 que tous les iPhone, standard et Pro, disposeront d'un affichage totalement dépourvu d'encoche ou de poinçon, le capteur photo avant et le module TrueDepth étant tous deux cachés sous l'écran.

En sera-t-il de même pour le remplacement des boutons physiques par des boutons capacitifs attendus sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max cette année ? En tous les cas, la roadmap des technologies est prête.