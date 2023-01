L'iPhone 14 Pro a ajouté une nouveauté de taille en 2022 en passant au Dynamic Island. Rompant avec plusieurs années d'utilisation d'une encoche fixe (que conservent l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus), un îlot pouvant changer de forme encadre désormais le capteur photo avant et le module True Depth pour la reconnaissance faciale Face ID.

Le Dynamic Island devrait se retrouver cette année sur l'ensemble de la gamme iPhone 15 mais c'est en 2024 avec l'iPhone 16 que les choses vont évoluer. Comment ? En passant au Face ID caché sous l'écran (ou under display).

Cette évolution qui a commencé à apparaître sur les smartphones Android pour le capteur à selfie serait donc en cours d'intégration dans une future génération d'iPhone, après diverses rumeurs jamais concrétisées à son sujet.

Le Face ID sous l'écran

Selon la publication coréenne The Elec, le module pour la reconnaissance faciale avancée Face ID ne sera plus visible lorsqu'il n'est pas utilisé, laissant une portion d'écran supplémentaire à sa place.

En revanche, le capteur photo avant resterait présent et visible sous forme de poinçon dans l'écran. La qualité photo n'est peut-être toujours pas suffisante pour le faire passer sous l'écran, sachant que la lumière doit traverser plusieurs couches de matériaux avant d'arriver au capteur, créant une déperdition et une perte de détails.

Ce changement ne toucherait dans un premier temps que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max / iPhone 16 Pro Ultra, selon une logique mise en place depuis l'iPhone 14 et qui distingue de plus en plus les modèles standard des versions Pro.

Une différenciation toujours plus nette entre standard et Pro

Les iPhone 16 Pro devraient aussi profiter d'un processeur mobile Apple A18 plus avancé tandis que les iPhone 16 Pro resteront sur un SoC Apple A17. Avec un cycle d'évolution de l'écran de deux ans, on peut déjà supposer que le capteur FaceTime passera lui aussi sous l'écran pour ne laisser qu'une surface unie vers 2026 ou 2027.

Du côté d'Android, cette transition vers des affichages sans aucune découpe a déjà débuté mais presque uniquement pour des modèles premium. Le chinois ZTE a été le premier à la proposer mais Samsung en fait usage aussi sur ses smartphones pliants Galaxy Z Fold4.

Disparition des découpes, abandon des boutons physiques pour des zones tactiles et haptiques sur la tranche, réduction des connectiques en passant au tout sans fil (WiFi, Bluetooth, 5G...), jusqu'à l'alimentation électrique...Tout semble se diriger vers la création de smartphones aux formes épurées qui ne laisseront rien dépasser pour mieux profiter de leur magie. En attendant un iPhone avec écran pliable ?