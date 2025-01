Les soldes d'hiver continuent chez Pixmania, avec des remises pouvant aller jusqu'à -70 % sur une large sélection de produits ainsi que deux codes promos supplémentaires à utiliser :

25 € dès 500 € d'achat : SOLDES25

50 € dès 1 000 € d'achat : SOLDES50

Découvrez ci-dessous quelques offres intéressantes à ne pas rater en cette occasion.

TOP 10 des soldes Pixmania du moment

Rendez-vous sur la page des soldes Pixmania pour découvrir toutes les offres.

Et n'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil à notre top 3 des promos du jour avec Lenovo Tab P12, Realme GT6 256 Go et PC portable Acer Swift SF314 ou encore à notre sélection de soldes Rue du Commerce (imprimante 3D, SSD...) !