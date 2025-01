On commence avec la tablette Lenovo P12 - 128 Go.



Son écran LTPS de 12,7 pouces offre une résolution 3K et affiche une luminosité de 400 nits, assurant un confort visuel optimal, même dans des environnements très éclairés.

Équipée du processeur MediaTek Dimensity 7050, la tablette excelle pour le multitâche, les applications exigeantes ou les jeux. Ses 8 cœurs, dont 2 cœurs A78 cadencés à 2,6 GHz et 6 cœurs A55 à 2,0 GHz, s’associent au GPU Mali-G68 pour offrir des performances fluides et réactives.

La tablette est équipée d’une caméra arrière de 8 MP pour des photos nettes et détaillées. À l’avant, une caméra de 13 MP avec ouverture F/2.2 et un large champ de vision de 122 degrés est parfaite pour les appels vidéo et les selfies.

Avec une batterie de 10 200 mAh, elle est conçue pour durer tout au long de la journée.

La Lenovo Tab P12 dispose d’un port USB Type-C et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth. Pour le son, quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos sont intégrés. Le stockage est également extensible jusqu'à 1 To.

Retrouvez la tablette Lenovo P12 en pack avec stylet inclus à 279,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 39 % chez Darty avec livraison standard gratuite.



On continue avec le Realme GT6 5G - 256 Go.

Prenez le contrôle total de vos performances grâce à Geek Power Tuning, qui permet un réglage précis du CPU et du GPU. Profitez d'une stabilité inégalée dans vos jeux, avec des performances maximales et un FPS élevé.

Le realme GT 6 est équipé du "plus lumineux écran au monde", certifié par cinq organismes de qualité. Ces certifications incluent le SGS Five-star Sunlight-Readable Display, le SGS Five-star Esports Display, le SGS AI Eye-Protection Display, la certification TÜV Rheinland Strobe-free, et une reproduction Dolby Vision. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience visuelle exceptionnelle, qu’il s’agisse de gaming, de multimédia ou de navigation.

Grâce à une IA avancée, le smartphone anticipe vos besoins en fonction des contenus que vous utilisez. Par exemple, si vous maintenez enfoncé un texte pour planifier un voyage, l’IA vous propose instantanément des suggestions pertinentes, comme des cartes pour atteindre votre destination.

Doté de l’appareil photo Sony LYT-808 avec OIS, qui intègre le plus grand capteur de sa catégorie (1/1,4"), le realme GT 6 excelle en photographie nocturne. Avec le mode super nocturne et la technologie HyperTone Imaging Engine, vous obtiendrez des clichés aux couleurs réalistes et à la dynamique améliorée, qu’il fasse jour ou nuit.

Le Realme GT6 5G 256 Go est disponible en gris à 412,99 € sur AliExpress, avec la livraison offerte depuis la France. Pour information, le prix officiel du modèle 256 Go s'élève à 599 €.

Enfin, on termine avec le PC portable Acer Swift SF314.

Équipé d’un écran 14 pouces FHD IPS avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, l’Acer Swift SF314 garantit une clarté visuelle exceptionnelle. Sa dalle IPS mate Acer ComfyView LCD offre des angles de vision larges et réduit les reflets pour un confort d’utilisation optimal.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5700U, doté de 8 cœurs et capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,3 GHz. Avec ses 8 Mo de cache, il assure des performances fluides, qu’il s’agisse de multitâche intensif ou d’applications créatives gourmandes en ressources.

Le PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et dispose d’un panel complet de ports : 2 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Type-C Gen2, et 1 HDMI 2.0.

16 Go de RAM DDR4 ainsi qu'un SSD PCIe NVMe de 512 Go sont également intégrés.

Le Acer Swift SF314 est disponible uniquement via retrait magasin Darty à 447,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 44 %.

Une housse Acer Vero noire ou grise vous sera également offerte.



